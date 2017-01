Op sommige plaatsen in Nederland zijn de natuurijsbaantjes al open. Ook vannacht blijft het op veel plaatsen vriezen, dus wie weet kunnen we in het weekend allemaal de ijzers onder binden! Dat is niet alleen leuk, maar ook nog eens goed voor je lijf. Zóveel calorieën verbrand je met schaatsen.

Schaatsen is een duursport, net zoals zwemmen, hardlopen en wielrennen. Met duursport verbrand je over het algemeen meer calorieën dan met bijvoorbeeld krachttraining. Maar hoeveel calorieën dat precies zijn, verschilt per persoon. Het hangt onder andere af van je gewicht, maar ook van je stofwisseling.

Per kilogram

Daarom gaan we uit van een gemiddelde: met schaatsen verbrand je gemiddeld 7 kcal per kilogram per uur. Weeg je 77 kilo en ga je een uurtje schaatsen, dan verbrand je dus 7 kcal x 77 kilogram = 539 kcal. Dat zijn evenveel calorieën als dat je tijdens een uur joggen (6 km/u) zou verbranden.

Andere sporten

Ter vergelijking: iemand van 77 kilo verbrandt met een uurtje zwemmen 462 kcal, met wandelen 270 kcal per uur, met een uur fietsen (16 km/u) 308 kcal en met hardlopen (11 km/u) 885 kcal.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Hoeveel calorieën verbrand je per sport?

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Voedingscentrum, Leontien. Beeld: ANP