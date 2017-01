Zwanger van een jongen of meisje? Met dit trucje kom je erachter

Als je zwanger bent, zijn weinig onderwerpen waar zoveel bakerpaatjes over rondgaan als het geslacht van de ongeboren baby. Ook over hoe je dat geslacht zou kunnen beïnvloeden. Uit een recente studie zou blijken hoe je daadwerkelijk het geslacht van je baby kunt bepalen.

Zuivelrijk en zoutloos eten zou bijvoorbeeld vaker zorgen voor een meisje. In de meeste gevallen gaan deze uitspraken om bijgeloof. Maar nu hebben onderzoekers ontdekt dat er wel degelijk een factor is die van invloed kan zijn op het geslacht. Dat is namelijk de bloeddruk van een vrouw vóórdat ze in verwachting is.

Bloeddrukmeting

Dokters in een Canadees ziekenhuis volgden 1.411 vrouwen, zo’n 26 weken voor de bevalling. Bij de vrouwen die tijdens het onderzoek bevielen, ontdekten ze een verband tussen de bloeddruk en het geslacht. “De gemiddelde systolische bloeddruk voorafgaand aan de zwangerschap was hoger bij vrouwen die daarna een jongen kregen (106.0 vs. 103.3 mm Hg).”

Over het hoofd gezien

Onderzoeksleider dr. Ravi Retnakaran legt uit: “Tot nu toe is de bloeddruk van de vrouw over het hoofd gezien als factor die het geslacht van de baby kan bepalen. Dit nieuwe inzicht kan gevolgen hebben voor ons begrip van de verschillen in sekse-ratio’s op de wereld.”

Zelf beïnvloeden

Of je met deze wetenschap zelf de bloeddruk kunt beïnvloeden en daarmee het gewenste geslacht wordt niet in het onderzoek vermeld. Er wordt alleen gezegd dat bloeddrukverschillen waarschijnlijk ontstaan door omgevingsfactoren, zoals een economische crisis. Overigens zijn die verschillen maar heel klein.

De beste Lekker in je Vel-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan!

LEES OOK:

VIDEO:

Bron: the Independent. Beeld: Shutterstock