Er is heel goed nieuws voor iedereen die van pittig eten houdt

Het kan geen kwaad om voortaan wat extra royaal te zijn met de chilipepers, de sambal of de Sriracha. Amerikaans onderzoek van de National Health and Examination Survey suggereert dat mensen die veelvuldig pittig eten, langer leven.

Wetenschappers van de universiteit van Vermont deden onderzoek naar het dieet van 16.000 volwassen Amerikanen. Daarbij keken ze specifiek naar de vraag hoe vaak de deelnemers hete pepers aten. Degene die de afgelopen maand rode peper hadden gegeten, hadden opvallend genoeg in de afgelopen 18 jaar een lager sterftecijfer – ook na een correctie van alle andere factoren.

Positieve effecten

Hoewel het lastig is om een directe oorzaak en gevolg aan te wijzen, is dit niet het eerste onderzoek dat de positieve effecten van pittig eten prijst. Eerdere onderzoeken uit China en India brachten pittig eten al eerder in verband met een langer leven.

Capsaïcine

Maar wat maakt peper dan zo gezond? Naast vitamine B, C en pro-A zit er een actief ingrediënt genaamd capsaïcine in. Dat ingrediënt beschermt tegen hartziekten en obesitas. Hoewel dit onderzoek specifiek over rode pepers ging, zit capsaïcine ook in jalapeños en cayenne. Dat is namelijk precies wat die pepers zo pittig maakt.

Pondjes verliezen

Als extra bonus kunnen hete pepers ook helpen wat pondjes te verliezen. Over of pittig eten je metabolisme een slinger geeft is nog discussie, maar feit is wel dat heet eten je dwingt langzamer te eten. Daardoor voel je sneller aan wanneer je verzadigd bent en voorkom je overeten.

LEES OOK:

VIDEO: Hete pepers zijn gezond, maar dit meisje laat zien dat enige voorzichtigheid wel geboden is…

Nieuw: Libelle op WhatsApp! Meld je gratis aan.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock