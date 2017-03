Dit zijn de 29 lentekapsels waardoor jij nú naar de kapper wilt

Dag droog en statisch winterhaar, hallo fijne voorjaarscoupe! Weet je nog niet zo goed wat je met je haar moet deze lente? Hieronder vind je volop inspiratie voor een nieuw, fris lentekapsel.

Gaby (40)

Bij Gaby zijn warme en koele tinten gecombineerd met highlights. Deze manier van kleuren past bij veel huidtypes, geeft een speels effect en het haar lijkt zo nog natuurlijker.



Thea (50)

Zo aan het eind van de winter is het een uitdaging om blond haar glanzend te houden. Af en toe een haarmasker kan dé oplossing zijn.

Irene (30)

Draag je net als Irene het haar achter het oor? Laat eens een pluk voor het oor hangen voor een speels effect. Bij Irene is een glansspray gebruikt voor wat extra shine.



Anke (31)

Anke heeft een prachtige bos krullen. De haarpunten zijn lichter gehouden dan de aanzet, waardoor diepte wordt gecreëerd. Dit maakt de krullen speelser en minder massief.

Wiena (33)

Het kan fijn zijn om lang haar soms uit het gezicht te dragen. Door het losjes op te steken met speldjes en her en der wat plukjes los te trekken, krijg je een speels effect.

Ansje (40)

Kam de bovenlagen van het haar tegen met wat volumepoeder en maak een hoge staart. Draai een van de langste plukken om het elastiek heen voor een natuurlijk effect.

Erszi (44)

Erszi is een beetje roodachtig blond van zichzelf, maar we hebben het met iets meer koper gekleurd om haar coupe meer kracht bij te zetten.

Marlies (47)

De lagen zijn bij Marlies heel luchtig geknipt, hierdoor valt het haar soepel en ontstaat een fris effect.

Juliett (39)

Maak het haar eerst wat stugger door bijvoorbeeld een sea salt spray in nat haar aan te brengen. Föhn het haar en breng daarna wat volumepoeder aan bij de aanzet. Maak nu een knotje, zet vast met speldjes en trek het wat losser voor een nonchalant effect.

Astrid (43)

Voor een frisse look is het leuk om het haar af en toe naar achteren te stylen. Föhn het haar met een sterke versteviging erin naar achteren. Gebruik een soepele paste om het minder strak.

Victoria (37)

Bij een klassiek ovaal gezicht past bijna alles. Leuk dus om haar coupe bij wijze van variatie naar achteren te dragen. Een fijne vochtvasthoudende verzorgingslijn is een must voor haar droge lokken.

Danique (29)

Om een natuurlijke slag tot zijn recht te laten komen, kun je een beetje Rough Paste van Redken in de handen verwarmen en door het hele haar kneden. Voor een lekker warrig effect.

Janouk (31)

Janouks lok is langer gelaten, zodat deze coupe lekker vrouwelijk blijft. Met dit kapsel kan ze alle kanten op: alles naar achteren, schuin naar voren of een zijscheiding.

Nathalie (47)

Nathalies ogen komen extra mooi uit door haar warme haarkleur. Door de donkere onderlagen en kleurschakeringen in het haar is optisch meer volume gecreëerd.

Geerte (24)

Wie durft net als Geerte voor pastel te gaan? Heel leuk, hip en gedurfd voor de zomer! De kleur blijft slechts een aantal wasbeurten zitten, dus leuk om eens mee te experimenteren.

Linda (33)

Linda heeft een stoere maar toch vrouwelijke coupe. Een bril kan soms veel ruimte in het gezicht wegnemen, het is daarom een goed idee om het haar naar achteren te dragen.

Suzanne (27)

Maak het haar eerst wat stugger met een powder grip bij de aanzet en over de hele lengte. Zet dan een hoge staart vast met schuifspeldjes en trek het knotje een beetje los.

Miranda (35)

Fijn, lang haar? Probeer het dan eens naar de zijkant te dragen voor meer volume. Met krullen (dankzij een grove krultang) lijkt het een stuk voller. De High Rise-shampoo van Redken zorgt voor een stevige basis en een voller effect.

Robyn (24)

Met een knipoog naar de eighties! Door met het haar de hoogte in te gaan, creëer je een wat langer gezicht. Ideaal bij een ronde of hoekige gezichtsvorm. Tegen de haarrichting in föhnen geeft extra volume.

Floor (28)

Hier en daar highlights aanbrengen over het hele haar: dat is balayage. Deze kleurtechniek geeft een natuurlijke sunkissed look, omdat de lichte plukjes niet allemaal vanaf de haaraanzet zijn aangebracht. Door de subtiele uitgroei doe je langer met de kleuring.

Kim (26)

Meer volume creëren? Spuit dan voor het föhnen een volume spray, zoals de Rootfull van Redken, op de aanzet. Föhn dan tegen de haarrichting in omhoog.

Sanne (28)

Sanne heeft een heel mooie kaaklijn. De wat strakkere lijnen in haar coupe versterken haar look.

Danielle (50)

Outshine van Redken is een bodylotion voor het haar, ideaal voor wie poreuze, droge lokken heeft. Plukken haar om de vinger draaien met wat Outshine zorgt voor gefixeerde krullen.

Cherique (27)

In zachte natuurtinten zijn wat subtiele highlights aangebracht om Cheriques eigen haarkleur te verzachten en op te frissen.

Alyssa (25)

IJsblond is hot dit seizoen. Wel is het nodig om deze kleur goed te onderhouden, met behandelingen voor thuis zoals een zilvershampoo. Blonde Idol van Redken is ook een ideaal product om de kleur langer mooi te houden.

Sarah (25)

Verzorgende shampoo maakt het haar vaak extra glad. Stug makende stylingproducten werken daardoor vervolgens niet goed. Er zijn ook shampoos die al direct voor meer volume zorgen, zoals Beach Envy van Redken.

Tina (42)

Langer genieten van de kleur? Color Extend is een verzorgingslijn van Redken voor gekleurd haar, die zorgt dat de kleur langer houdbaar blijft en glanst.

Cindy (37)

Cindy heeft krullen van zichzelf, maar ook wat steile plukken. We hebben de steile plukken met de krultang aangepakt en daarna zijn de krullen los geschud voor een prachtige bos.

Annemieke (49)

Bij Annemieke is het haar naar buiten geföhnd voor meer beweging en nonchalance in haar coupe.

