Heftig: dit is het gezondheidsrisico van Ibuprofen

Een Ibuprofen kan je beste vriend zijn wanneer je last hebt van rugpijn of buikkrampen. Een professor van de Copenhagen University Hospital waarschuwt echter de pijnstiller alleen te nemen als het echt niet anders kan.

Als je de pijnstiller heel af en toe slikt, is er niet zoveel aan de hand. Maar volgens professor Gunnar Gilsson wordt het slikken van Ibuprofen in verband gebracht met hartrisico’s. Door het gebruik van non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), waar ook Ibuprofen onder valt, zou je 31 procent meer risico lopen op een hartaanval. Het kan zelfs oplopen tot 50 procent.

Drogist

Gilsson vindt zelfs dat de pijnstiller helemaal niet te koop zou mogen zijn bij de drogist. “De huidige boodschap die het publiek krijgt over NSAIDs is verkeerd. Als je deze medicatie in gewone winkels kan kopen, denken ze waarschijnlijk ‘dit moet veilig zijn voor mij’.”

Paracetamol

Nogmaals: af en toe een Ibuprofen is geen probleem, maar hou het er dan wel bij eentje. Als je er meer nodig hebt, kun je toch beter paracetamol slikken.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: The Sun. Beeld: iStock