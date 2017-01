Waarom iedereen vanaf vandaag hete pepers zou moeten eten

Tja, je moet ’t wel lekker vinden, zo’n brandend gevoel in je mond van ’t pittige eten. Maar lekker of niet: gezondheidsvoordelen hebben hete pepers wél.

Zo schrijft The New York Times dat juist die pepers ervoor zorgen dat je langer fit blijft in je leven.

Dit is er onderzocht. Meer dan 16.000 volwassen Amerikanen deden mee in het onderzoek. Mensen die hete pepers aten en pittig eten regelmatig op de menukaart hadden staan, hadden 13 procent minder kans om vroeg te overlijden. Denk dan bijvoorbeeld aan Cayenne pepers of aan jalapeaños. Nou moet wel gezegd worden dat de onderzoekers niet wisten hoeveel pepers de mensen aten. Dus het is lastig een oorzaak-gevolg-verband te vinden. Want natuurlijk wordt je leven door meer factoren beïnvloed dan alleen peper.

Toch stellen ze, na meer onderzoek, dat hete pepers wel voordelen hebben en dat ze ervoor zorgen dat mensen minder snel ziek worden. Wat er gebeurt? Je bloed gaat wat sneller stromen als je pittig hebt gegeten en dat is gunstig voor mensen met een hoge bloeddruk. Ook zou het een gunstig effect hebben op je cholesterol en zouden je darmen er meer van gaan ‘doorspoelen’. Het kan zelfs je maag beschermen tegen ziektes en infecties. Het is niet voor niets dat pittige kruiden werden gebruikt in traditionele medicijnen.

