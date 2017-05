Vaak hoofdpijn na het slapen? Dit zijn de meestvoorkomende oorzaken

Word jij ook weleens wakker met flinke hoofdpijn? Er zijn vele soorten hoofdpijn en die hebben allemaal verschillende oorzaken (zie video), maar hoofdpijn bij het wakker worden kan goed te maken hebben met je slaaphouding.

Slapen op de buik

Ben je een buikslaper? Dan zou dit wel eens de reden kunnen zijn dat je hoofdpijn hebt. Doordat je op je buik ligt en in slaap valt buigt je nek in een onnatuurlijke positie en daardoor kun je hoofdpijn krijgen.

Foetushouding

Je legt veel druk op je nek als je jezelf opkrult in een bolletje met opgetrokken knieën. Dat veroorzaakt spanningshoofdpijnen als je zo te lang blijft liggen.

Niet bewegen

Als je de hele nacht in dezelfde houding ligt kun je daar flinke hoofdpijnen van krijgen. Dat is ook niet gek als je lichaam al uren dezelfde houding aan moet houden. Als je denkt hier last van te hebben kun je proberen in een andere houding in slaap te vallen, zodat je ’s nachts waarschijnlijk vanzelf gaat bewegen naar je favoriete positie.

Armen over je hoofd

Slaap jij met je hoofd in de elleboogholte, of bedenk je je gezicht met je armen als je gaat slapen? Daar kun je beter mee stoppen als je last hebt van hoofdpijnen. Je knelt op deze manier namelijk je zenuwen af die zo de bloedcirculatie erg belasten.

Bron: Gezondheid & CO. Beeld: iStock