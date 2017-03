Horoscoop: de Kreeft loopt het risico meer uit te geven dan goed voor haar is

Bij de Leeuw lijken de kilo’s in deze tijd eraan te vliegen en zou daarom vaker de fiets mogen pakken. De Schorpioen moet deze week afleiding zoeken en de Boogschutter heeft weinig te klagen, maar verlangt er toch naar om even iets anders dan anders te gaan doen.

Van 20 tot en met 26 maart 2017

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram voelt zich sterk en energiek en heeft veel zelfvertrouwen. Er komen allerlei nieuwe dingen voorbij die eigenlijk allemaal leuk zijn. Je vindt het fijn om uitgedaagd te worden en overal op in te kunnen springen. Het geeft je het gevoel midden in het leven te staan: the sky is the limit!

Stier

21-4 t/m 20-5

Voor Stieren die er weleens aan denken om een eigen onderneming te beginnen, is dit de tijd om dromen na te jagen. Misschien kies je liever voor de zekerheid van een vaste baan, maar deze tijd biedt wel mogelijkheden. Kijk eens of een formule gevonden kan worden waarin geen schepen verbrand hoeven te worden, maar waarin wel alvast een start gemaakt kan worden.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het wordt een heerlijke week voor de Tweelingen, ook al heb je aan het begin van de week misschien last van opstartproblemen. Al snel heb je oog voor alle fijne dingen die jouw kant opkomen en je hersens maken op een gegeven moment waarschijnlijk overuren om te bedenken wat je de komende tijd kunt doen om deze mooie tijd ten volle te benutten.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Misschien is het voor de Kreeft in deze tijd niet verkeerd om de geldzaken eens op orde te brengen. Je loopt het risico meer uit te geven dan goed voor je is. Maak een overzicht en vergeet niet de incidentele uitgaven in het plaatje mee te nemen. Dat wordt misschien wel even schrikken.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De kilo’s lijken er in deze tijd aan te vliegen. Maar de Leeuw heeft niet zo veel zin om zich fysiek in te spannen, al zou ze dat beter wel kunnen doen. Pak eens de fiets in plaats van de auto, neem de trap in plaats van de lift. Met dit soort kleine aanpassingen valt er al veel winst te behalen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Hoewel nog niet alles loopt zoals je zou willen, beschik je wel over een flinke dosis energie en over de wil om het heft in eigen hand te nemen. De tijd dat de Maagd zich zorgen maakte en lijdzaam afwachtte, is voorbij. Je bent actief en doortastend en dat zorgt voor verandering én verbetering.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het kan zijn dat mensen hun beloftes deze week niet nakomen. Dat heeft de Weegschaal niet zien aankomen. Ben je nu te naïef of te goed van vertrouwen, of ligt het niet aan jou maar aan de ander? De kans is groot dat mensen jou inderdaad op het verkeerde been hebben gezet. Jammer, maar zet je er overheen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft deze week het gevoel alsof het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Dat is nergens op gebaseerd. Rationeel weet je dat wel, maar gevoelsmatig ligt dat anders. Het beste wat je deze week kunt doen, is afleiding zoeken. Probeer anderen niet in de weg te zitten, daar wordt niemand beter van.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De kans is groot dat de Boogschutter in deze periode op reis gaat. Of je bent plannen aan het maken om op reis te gaan of je droomt erover om verre oorden te bezoeken. De Boogschutter heeft weinig te klagen, maar verlangt er toch naar om even iets anders dan anders te gaan doen. Een reisje kan dan inderdaad helpen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Wat de Steenbok in het hoofd heeft aan plannen en ideeën is goed, deugdelijk en slim. Alleen is niet iedereen daarvan overtuigd. Ga geen energie stoppen in het overtuigen van mensen. Doe wat je denkt dat goed is, dan zullen de resultaten vervolgens voor zich spreken. En daarna krijg je vanzelf wel bijval.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Deze week zijn alle voorwaarden aanwezig om er een goede tijd van te maken en om succesvol te zijn in de dingen die je doet. Het enige wat bij de Waterman deze week roet in het eten kan gooien, is de eigen overtuiging dat ze niet goed genoeg zou zijn. Gaat het die kant uit? Vraag om feedback van anderen, dan voel je je meteen weer gesteund.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Ook deze week is het goed voor de Vissen om voortvarend te zijn. Wees vooral niet te voorzichtig en al helemaal niet te bescheiden. Je mag best anderen bij je plannen betrekken of rekening met anderen houden. Maar het belangrijkste is dat je vooral kiest wat het beste is voor jezelf.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas