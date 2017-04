Horoscoop: voor de Boogschutter begint de week goed en wordt het alleen maar beter

Ondanks de twijfels kan het toch een succesvolle week worden voor de Stier. De Weegschaal kan deze week met familieleden te maken krijgen en de Steenbok kan het verzoek krijgen wat meer aandacht te besteden aan het thuisfront.

Van 10 tot en met 16 april 2017.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week heeft de Ram de kans om met haar partner op één lijn te komen. Het wordt een romantische week, met meer tijd voor elkaar en misschien zelfs een fijn uitstapje voor twee. Single? Dit is een goed moment om iemand tegen te komen, dus kijk maar eens rustig om je heen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er zullen deze week momenten zijn dat de Stier aan zichzelf twijfelt. Toch kan het een succesvolle week worden. Het kan nodig zijn om sommige mensen extra uitleg te geven. Niet omdat ze geen vertrouwen in je hebben, maar omdat ze iets niet snappen. Niet gaan twijfelen, maar gewoon de boodschap herhalen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Er loopt momenteel veel op rolletjes in het leven van de Tweelingen. Heerlijk, maar het kan je ook een beetje lui maken. Dat is jammer, want het is juist nu belangrijk om actief te blijven en de hersenen te trainen. Dat komt de komende tijd van pas.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft krijgt met veel verschillende mensen te maken deze week. En allemaal willen ze wat anders. Je bent geneigd om anderen tegemoet te komen en het hun vooral naar de zin te maken. Dat is nu niet zo’n goed idee, want dan blijft er wel héél weinig me-time over. Vergeet vooral niet om ook eens iets te doen wat jíj wilt.



Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het is verstandig om deze week niet al te hoog van de toren te blazen. De Leeuw die de aandacht op zich vestigt, kan met tegenstand te maken krijgen. Voor Leeuwen die stevig in hun schoenen staan, is dat niet zo’n probleem. Maar als je op dit moment wat onzekerder bent, kun je jezelf beter in bescherming nemen en op de achtergrond blijven.



Maagd

23-8 t/m 22-9

Waarschijnlijk heeft de Maagd een ongelooflijk druk programma. En dat is prima, want door lekker bezig te zijn, is er ook niet zo veel tijd om te piekeren. En het mooie is: sommige problemen en zorgen verdwijnen dan als vanzelf.



Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal kan met familieleden te maken krijgen die hulp nodig hebben. Hoe dan ook lijkt ‘nee’ niet echt een optie, terwijl het eigenlijk niet zo goed uitkomt. Je hebt zelf namelijk al genoeg op je bordje. Een moeilijk dilemma, probeer een goed compromis te vinden.



Schorpioen

23-10 t/m 21-11

In financieel opzicht kan de Schorpioen voor verrassingen komen te staan. Het is nog niet meteen zorgelijk, maar het kan toch verstandig zijn om de vinger aan de pols te houden. Misschien gaat het om een partner die meer uitgeeft dan de bedoeling is, misschien krijg je met een onverwachte rekening te maken. Probeer het overzicht te behouden.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De week begint goed voor de Boogschutter en in de loop van de week wordt het alleen maar beter. Tenzij je in de verleiding komt met iemand in discussie te gaan. Soms kan een ruzie de lucht klaren, maar deze week zorgt het alleen maar voor vervelende gevoelens.



Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok die een partner heeft, kan het verzoek krijgen om wat meer aandacht te besteden aan het thuisfront. Prima, maar dan wil je wél eerst het werk af hebben. Probeer toch een beetje gas terug te nemen, zodat je je partner tegemoet kunt komen. Uiteindelijk is het voor beide partijen goed om wat meer tijd samen door te brengen.



Waterman

20-1 t/m 18-2

Grote kans dat je denkt dat één poging goed genoeg is om resultaat te behalen. De werkzoekende Waterman solliciteert bij één bedrijf, de Waterman die een afspraak van de grond probeert te krijgen, doet één belpoging. Wie resultaat wil, zal eerst af en toe bot moeten vangen. Het komt op doorzetten aan deze week.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Voor de Vissen is het een mooie tijd. Alles loopt lekker en inspanningen worden beloond. Je krijgt waardering van mensen in je omgeving en wellicht is er zelfs financieel voordeel te behalen. Bedenk wel: het is niet nodig om altijd maar alles alleen te doen, anderen helpen je graag.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas