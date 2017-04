Horoscoop: de Weegschaal moet deze week maar één ding tegelijk doen

De Stier beschikt komende week over een flinke portie energie. De Maagd doet er goed aan om zich deze week zo veel mogelijk met praktische zaken bezig te houden en voor de Ram zit er wat romantiek aan te komen.

Van 17 april tot en met 23 april 2017.

Stier

21-4 t/m 20-5

De periode van de Stier breekt aan deze week, en dat is goed nieuws. Vooral omdat de Stier over een flinke portie energie beschikt. Dat betekent dat zij de energie, de zin en de moed heeft om iets te doen met de kansen die de komende tijd voorbijkomen. Ben je daarvoor in, dan is de kans groot op een geslaagde start van een veelbelovend plan.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Hoewel er helemaal niet zo veel is waar de Tweelingen over te klagen heeft, begint de week wat chagrijnig en ook tijdens het weekeinde is het humeur van de Tweelingen niet altijd even zonnig. Gelukkig klaart haar humeur in het midden van de week op. Goed nieuws: op donderdag en vrijdag heeft de Tweelingen wind mee op veel vlakken.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft heeft in deze periode tijd nodig om te weten wat zij wil. Er kan een lucratief aanbod voorbijkomen en je wilt de rust hebben om de zaken rustig op een rijtje te kunnen zetten. Denk er niet te lang over na, het zou jammer zijn als uiteindelijk iemand anders ermee aan de haal gaat. Misschien kun je eerst proefdraaien voor er definitief ja wordt gezegd.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Deze week wordt de Leeuw waarschijnlijk gevraagd of zij iets moeilijks wil doen: een reis maken waar zij tegenop ziet, een lastig gesprek voeren, naar de tandarts gaan… Maak het niet groter dan het is. Maar ben je er eenmaal mee bezig, dan is de kans groot dat alles reuze meevalt en alle drukte vooraf om niets was.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd doet er goed aan om zich deze week zo veel mogelijk met praktische zaken bezig te houden. Het geeft haar een fijn gevoel om te merken hoe goed zij haar zaakjes onder controle heeft. Maar Maagd, wacht nog even met het maken van plannen en zet ook sommige dromen nog even in de ijskast: later dit voorjaar is er meer kans dat die uitkomen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week doet de Weegschaal er goed aan om één ding tegelijk te doen. Gaat ze multitasken, dan zal alles door elkaar lopen en is er geen overzicht meer. Focus je op één ding, dan kan er veel gedaan worden. De moeilijkheid is alleen dat er deze week wel regelmatig situaties zullen zijn waarin veel ballen tegelijk in de lucht gehouden moeten worden.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Midden in de week kan de Schorpioen met een onredelijk persoon te maken krijgen. De kunst is dan om hier geen aanstoot aan te nemen – iets wat lastig is als de Schorpioen denkt dat het aan haar ligt. Maar de kans is veel groter dat jou weinig te verwijten valt. Houd het hoofd maar koel en kijk uit naar het weekend, dat zal namelijk hoogstwaarschijnlijk plezierig zijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het grootste deel van de week is de Boogschutter buitengewoon creatief. Vooral wanneer zij zich niet te veel door anderen laat afleiden en zij zichzelf de kans geeft om ergens helemaal in te duiken. En is er een klusje dat je in de weg zit: wordt dit meteen aan het begin van de week opgepakt, dan heb je daarna een vrij hoofd voor leukere dingen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Er komt een periode aan voor de Steenbok waarin een aantal van haar plannen goed gaan lukken. Er ligt voorspoed in het verschiet, op verschillende terreinen. Het begint er waarschijnlijk mee dat de Steenbok van haar baas te horen krijgt dat hij of zij erg tevreden is en dat hij of zij je ander (beter) werk wil geven. Dat is niet alleen fortuinlijk, het is ook het begin van meer.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het overgrote deel van de week heeft de Waterman een prima humeur: zij ziet al snel het leuke in van dingen en er zijn genoeg mensen met wie er leuke dingen ondernomen kunnen worden. Er is één vuiltje aan de lucht: er zijn een paar zaken die niet langer voor je uitgeschoven kunnen worden. Laat die deadline niet verstrijken!

Vissen

19-2 t/m 20-3

Dit is een goede tijd voor sportieve prestaties voor de Vissen: sportieve Vissen kunnen scoren deze week. Maar ook de normaal gesproken niet zo sportief ingestelde Vissen, genieten er deze week echt van om fysiek bezig te zijn. Misschien is het even wennen, maar uiteindelijk ga je genieten van de beweging en van de positieve impulsen die daaruit voortvloeien.

Ram

21-3 t/m 20-4

Dit kan een week vol romantiek zijn voor de Ram: zij voelt zich in ieder geval goed en ontspannen en de Ram geniet ervan om samen met haar partner te zijn. Eigenlijk voelt zij zich helemaal goed, op alle terreinen. Je hebt het gevoel dat weer veel mogelijk is, zelfs als er het afgelopen jaar sprake was van stilstand.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas