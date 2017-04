De Maagd komt er deze week niet door alleen hard te werken. Voor de Tweelingen komt er nu een periode waarin ze zich sterker en vitaler voelt en als de Vissen ervoor openstaat, dan zou er in deze tijd een ontmoeting kunnen zijn met iemand met wie een relatie kan worden opgebouwd.

Stier

21-4 t/m 20-5

Menig Stier zal het gevoel hebben dat het leven haar toelacht. Een stralend humeur, goede resultaten op het werk, iedereen lijkt mee te werken: dit is een periode om vrolijk van te worden! Met als toegift dat al dat succes ook nog eens gunstig zou kunnen uitpakken voor de portemonnee.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Er komt een periode aan waarin de Tweelingen zich sterker en vitaler voelt dan zij zich in lange tijd heeft gevoeld. Een mooi moment om nieuwe plannen te maken! Deze ideeën wakkeren het enthousiasme aan en zorgen voor een nóg energieker gevoel. Vergeet alleen niet om ook andere mensen van die plannen op de hoogte te stellen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft is lekker bezig en dat zou iets mogen opleveren. Dat gebeurt misschien ook wel, maar niet direct. In feite is dit een tijd van investeren. De ‘winst’ kan pas na verloop van tijd worden geïncasseerd. Voorkom ongeduld en teleurstelling en ga zeker niet andere mensen de schuld geven. Gewoon rustig doorgaan, alles komt vanzelf goed.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Zolang de Leeuw zich niet te veel met haar uiterlijk bezighoudt, wordt het een mooie week. De Leeuw is geneigd om kritisch naar zichzelf te kijken en dan kan het al snel gebeuren dat zij vindt dat er van alles mis is: te veel rimpels, te dik, saaie kleding, het haar al jaren hetzelfde… Niet doen! En zéker niet nodig. Kijk naar alles wat wél goed is, er is meer dan genoeg om blij en tevreden mee te zijn.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Met alleen hard werken deze periode komt de Maagd er niet. Voor de Maagd is het belangrijk om strategisch te werk te gaan en vooruit te kijken. Dat betekent dat er juist even afstand van het werk moet worden genomen, want alleen zo lukt het om je blikveld te verruimen. Later in het voorjaar breekt er een gunstige tijd aan.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal kan zich onderscheiden én een goede indruk maken deze periode. En dat zonder dat zij daar al te veel haar best voor hoeft te doen, sterker: misschien is het juist wel beter om dat niet te doen. Hoe spontaner er wordt gereageerd, hoe natuurlijker je je opstelt, hoe groter de kans dat anderen jouw kwaliteiten zien.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het ene moment heeft de Schorpioen een heerlijk lentegevoel, het andere moment ziet zij de toekomst somber in. In het algemeen is de Schorpioen gelijkmatiger, dus wat is er aan de hand? Vanaf zondag heb je het gevoel stevige grond onder de voeten te hebben en dat prettige gevoel blíjft.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Er zijn nogal wat mensen die graag aankloppen bij de Boogschutter. Ze willen haar consulteren, haar mening horen of gewoon graag bij haar in de buurt zijn. Dat kan wél betekenen dat er iets te veel afleiding is van het werk. Uiteindelijk is het niet erg: die contacten met mensen geven weer een ander soort bevrediging.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

In materieel opzicht gaat het de Steenbok voor de wind en dat heeft zij voornamelijk te danken aan haar eigen inspanningen. Toch is zij niet snel tevreden, want de Steenbok vindt dat zij meer zou moeten verdienen of een hogere winst zou moeten kunnen halen. Geef het nog even de tijd, misschien gebeurt dat later ook wel. Voor nu is het prettig dat je in de lift zit.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Is er iemand van wie de Waterman afhankelijk is? Voor een salaris, voor goodwill of voor iets anders? Zorg ervoor dat deze persoon niet voor de voeten gelopen wordt en neem hem of haar in elk geval serieus. De Waterman heeft leuke ideeën en is nu in staat om de handen flink uit de mouwen te steken. Zorg er wel voor dat er sprake is van toestemming.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Als de Vissen ervoor openstaat, dan zou er in deze tijd een ontmoeting kunnen zijn met iemand met wie een relatie kan worden opgebouwd. Let erop dat de persoon in kwestie geen haantjesgedrag vertoont. De Vissen maakt het een ander graag naar de zin. Wees er zeker van dat de nieuwe geliefde ook zijn best doet om het jou naar de zin te maken.

Ram

21-3 t/m 20-4

Dit is een opwekkende tijd voor de Ram. Zij bedenkt veel, doet veel en ziet ook dat het allemaal niet voor niets is. Normaal gesproken heeft zij al creatieve ideeën, maar nu is dat helemaal het geval. Dat vinden anderen leuk, maar je bent er vooral zelf heel blij mee. En daar is niets mis mee: de Ram heeft haarzelf en de wereld veel te bieden op dit moment.

