Niks mis met je emoties tonen, maar er zijn van die momenten waarop je echt liever niet in tranen wilt uitbarsten. Tegenover je baas bijvoorbeeld. Met deze tips houd je die tranen tegen.

Het overkomt de beste: huilen in het openbaar. Maar midden in een vol restaurant of op het kantoor van je baas in brullen uitbarsten, is niet ideaal. Daarom 4 tips waarmee je die waterlanders kunt tegenhouden.

LEES OOK: HANS IS NIET GOED MET HUILENDE VROUWEN

Blijf bij de feiten

De beste manier om niet in huilen uit te barsten is het überhaupt niet zover laten komen. Zodra je een brok in je keel voelt en tranen opwellen, gebruik dan concreet taalgebruik om je uit te drukken en blijf objectief. Zeg: “Ik begrijp waarom je het vervelend vindt wat ik zei…” in plaats van: “Hoe DURF je me daarvan te beschuldigen en zelf ben je trouwens geen haar beter.” Blijf heel ver weg van overdrijvingen en beschuldigingen. Leid je zelf af

Zet die tranen even op pauze. Een paar trucjes: bedenk wat de kleur van de muur is, los in je hoofd een rekensom op, lees een tijdschrift of kijk een grappig poezenfilmpje. Houd jezelf net zo lang bezig tot je discreet naar de wc kunt gaan om het er allemaal even lekker uit te grienen. Let op je lichaam

Sommige mensen zweren dat hard in het velletje tussen duim en wijsvinger knijpen dé manier is om een huilbui te voorkomen. Anderen kijken simpelweg omhoog om biggelende tranen geen kans te geven. Een stapje terug doen van de persoon die tegenover je staat terwijl je een neutrale uitdrukking houdt, kan ook helpen. En als je even aan de situatie kunt ontsnappen, maak dan een wandelingetje. Dit helpt je om een oplossing te bedenken en dat is fijn omdat een gevoel van machteloosheid vaak een belangrijke reden is voor huilbuien. Laat het lekker gaan

Soms is de beste manier om ermee om te gaan er simpelweg voor gaan. Laat gewoon vloeien die tranen. Je kunt degene die tegenover je ook zit ook waarschuwen dat je op het punt van huilen staat. Op die manier wek je meer sympathie op en zal de ander je tranen niet beschouwen als zwak of manipulatief. Soms kan een waarschuwing zelfs helpen om de daadwerkelijke huilbui tegen te houden.

LEES OOK:

De beste Lekker in je Vel-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan!

BEKIJK OOK: Probeer maar eens niet te huilen wanneer deze man hoort dat hij vader wordt.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock