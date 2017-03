Kapster deelt ontroerende voor- en nafoto van vrouw met depressie

Het kan iedereen overkomen: een depressie. Zo ook een klant van de stylist en kapster Kate Langman. Zij knipte onlangs een klant die kampt met een zware depressie, en de voor- en nafoto’s van de knipbeurt gaan viraal om een belangrijke reden.

Kate, die zelf ook lange tijd kampte met mentale gezondheidsproblemen, zag de vrouw haar salon binnenkomen. De vrouw vroeg om een bepaalde shampoo, maar Kate bood haar aan om haar complete haar een opfrisbeurt te geven. De vrouw legde uit dat ze kampte met een depressie, en sindsdien haar haar in een knot draagt zodat ze er zo weinig mogelijk aan hoefde te doen.

Verwennen

De vrouw kwam niet opdagen op de afspraak, een dag later. Toch bleef Kate hoop houden, dat de vrouw zich uiteindelijk goed genoeg zou voelen om naar de kapsalon te komen. Dat gebeurde twee weken later. Toen mocht Kate de vrouw eindelijk verwennen met een prachtige nieuwe coupe.

Eindresultaat

Maar omdat de uiterlijke verzorging van de vrouw nogal was verwaarloosd was dat geen makkelijke taak voor Kate. Het haar van de vrouw zat vol met klitten en het was al geruime tijd niet gewassen. Zo vertelt Kate: “Haar knotje was zo hard, het voelde letterlijk alsof ze een steen droeg op haar achterhoofd.” Uiteindelijk is de kapster ruim vier uur bezig geweest met uitkammen en vier uur bezig geweest met verven, wassen, knippen en föhnen. Maar het is het eindresultaat meer dan waard!

Zichzelf

Maar een nieuw kapsel was niet het belangrijkste voor Kate: “Toen ik klaar was en haar het eindresultaat liet zien kon ik de glinsteringen in haar ogen zien. Ik zag dat haar wangen roze kleurden van opwinding, en ze kon weer met haar handen door haar haar. Ze voelde zich weer zichzelf.”

Kate deelde de foto’s van voor- en na de knipbeurt met een belangrijke boodschap. “Ik heb vandaag iemands leven veranderd, en ik zou het nooit vergeten.” Het ontroerende kappersbezoek is sindsdien viraal gegaan op het internet. En wij begrijpen wel waarom!

