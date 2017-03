Dít is de reden dat een kater zwaarder is naarmate je ouder wordt

Een avondje wijn drinken met een vriendin was vroeger nooit een probleem, maar zorgt er tegenwoordig voor dat je je de volgende dag toch een stuk minder eh, fris voelt. En de dag daarna eigenlijk ook.

Dat is geen toeval; het is echt zo dat je sneller en langer last hebt van een kater naarmate je ouder wordt. Terwijl de wetenschap nog steeds naarstig zoekt naar een oplossing tegen die vermaledijde kater, hebben ze al wel een aantal theorieën waarom je het nu de volgende dag(en) een stuk zwaarder hebt dan in je jonge jaren.

Je hebt minder leverenzymen

Even een lesje scheikunde: alcohol is gif. Je lichaam breekt het af tot de samenstelling ethanol. De enzymen in je lever zijn verantwoordelijk voor dat proces. Die maken er aceetaldehyde van. Het wordt eerst omgezet in een substantie genaamd acetaat en uiteindelijk afgebroken tot een combinatie van koolzuur en water. Je lever doet daar per alcoholeenheid ongeveer een uur over. Dat gaat allemaal prima wanneer je nog jong bent, maar wanneer je ouder wordt nemen de enzymen in je lichaam die hiervoor verantwoordelijk zijn af. Daardoor zit cetaaldehyde (alias het gif) langer in je lichaam en dat zorgt dus voor die ellendige hoofdpijn en misselijkheid. Het herstelproces van je lichaam is zwakker

Nog zo’n deprimerend feitje over ouder worden: het duurt veel langer om te herstellen. Niet alleen van een gezellige borrel, maar ook van de griep of zelfs een intense work-out. Je metabolisme en neuroplasticiteit – het vermogen van het zenuwstelsel om terug te veren – worden trager. Het is niet zo dat je lichaam niet meer heelt, het duurt alleen een stuk langer allemaal. Je kan niet meer de hele dag in bed liggen

Laten we wel wezen: vroeger sliep je na een avond uit gerust een gat in de dag. Omdat tegenwoordig van je wordt verwacht dat je ook overdag enigszins functioneert, zit dat er niet meer in. Er moeten immers kinderen naar voetbalwedstrijden en boodschappen in huis. Je hebt simpelweg geen tijd om je kater te verwerken, en dat maakt het nog zwaarder. Je neemt medicatie die zich bemoeit met alcohol

Hoe langer je op deze aardbol rondloopt, des te groter de kans dat je bepaalde medicijnen slikt. En veel van die medicatie mixt niet zo lekker als gin met tonic. Alcohol in combinatie met antidepressiva en medicijnen voor je bloeddruk of diabetes kan een (gevaarlijk) effect hebben op je systeem. Controleer dus van tevoren bij een arts wat wel of niet mag. Je probeert de biologie te ontkennen

Deze theorie is vooral van toepassing op iedereen zo rond de eind twintig. Op die leeftijd zijn mensen namelijk nog het meest geneigd te denken dat ze nog net zo makkelijk terugveren van een kater als toen ze achttien waren. En drinken ze dus ook nog net zo stevig als ze deden op die leeftijd, terwijl ze niet meer zo fris ontwaken als toen. Confronterend, maar waar.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock