Bewezen: zoveel kilometer moet je lopen om af te vallen

Het houdt de mens bezig: hoe kunnen we toch wat kilootjes kwijtraken op een gezonde manier? Nu is er antwoord vanuit de wetenschappelijke hoek.

Er is namelijk onderzocht na hoeveel kilometer lopen je gewicht zal verliezen.

Even wachten

Het onderzoek is recentelijk gepubliceerd in The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness en de Belgische experts ondervroegen 538 mensen die net begonnen met hardlopen. Ze hielden met een GPS-systeem bij hoeveel kilometer ze dagelijks liepen en ze checkten wat hun gewicht was. De deelnemers kregen verder geen aanwijzingen of een trainingsschema opgelegd: ze mochten gewoon blijven doen wat ze altijd deden. Pas een jaar laterwerd hun percentage lichaamsvet opnieuw gemeten.

En wat blijkt? Je hoeft helemaal niet zo gek veel te lopen als je wat gewicht kwijt wilt raken. Al na het lompenvan 5 kilometer per week én het letten op gezond eten verloren mensen al wat kilo’s. De mensen die veel rauwkost, salades en weinig witbrood aten hadden een lager percentage lichaamsvet.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Ruzie om een bak ijs?

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Flair. Beeld: iStock