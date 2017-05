Goede vraag: is kraanwater net zo gezond als mineraalwater uit een fles?

In de supermarkt zie je hele rijen staan met flessen mineraalwater. Maar waarom zou je daar geld aan uitgeven als er ook gewoon water uit de kraan komt?

Wij vroegen ons daarom af: is mineraalwater uit een fles beter voor je dan kraanwater?

Beter

Marjolein Vanoppen van de Universiteit Gent weet hier het antwoord op. Zij laat namelijk weten dat kraanwater misschien nog wel beter is voor je dan mineraalwater. Water uit de kraan wordt namelijk in Nederland en België erg streng gecontroleerd. Het wordt eigenlijk zelfs nog iets strenger gecontroleerd dan water uit een fles, waardoor het echt betrouwbaar is. In mineraalwater zitten alleen soms iets meer minerale zouten.

Drinken maar

Dit verschilt natuurlijk per land. Zo kun je in sommige andere landen, zoals Spanje en Italië, het beter laten. Maar over ons eigen land hoef je je er niet druk om te maken: het behoort tot het beste kraanwater ter wereld. Want wij desinfecteren ons water zo goed, dat het puurder dan puur is. Duur is kraanwater ook niet. Ga je uit van 1,5 liter water per persoon per dag, dan drink je al een jaar lang uit de kraan voor ongeveer 1 euro. En dat is nog niet alles: het is ook een stuk beter voor het milieu.

