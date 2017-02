Lang uitslapen is net zo slecht als te weinig slaap: zó stap je makkelijker uit bed

Opstaan na een véél te korte nacht is een grote ellende. Het is al een worsteling om alleen maar uit bed te stappen, laat staan om de hele dag goed door te komen. Maar als je de volgende avond besluit om eens lekker vroeg naar bed te gaan en het klokje rond te slapen, dan kom je ’s ochtends van een koude kermis thuis.

Te veel slaap kan namelijk net zo schadelijk zijn als te weinig slaap, meldt Medical Daily. Volwassenen hebben gemiddeld 7 à 8 uur slaap per etmaal nodig. Als je korter slaapt, of juist lang uitslaapt, wordt je ‘circadiaanse ritme’ door de war gegooid. Dat is je biologische ritme waarvan de cyclus ongeveer 24 uur duurt. Verschillende lichaamsfuncties en processen volgen dat circadiaanse ritme.

Gevolgen

Het gevolg van een ontregeld circadiaans ritme is een lusteloos en vermoeid gevoel, soms met hoofdpijn. Het is te vergelijken met een jet lag. Je lichaam weet simpelweg niet meer hoe laat het is. Andere mogelijke gevolgen van te veel of te weinig slaap zijn lagere rugpijn, diabetes en hart- en vaatziekten.

Tips

Ben jij een echte uitslaper en zou je graag makkelijker en sneller uit bed willen komen? Probeer het met deze tips:

Licht en donker hebben invloed op je circadiaanse ritme. Zorg dat het eerste zonlicht door de gordijnen naar binnen komt, dat kan helpen om vanzelf wakker te worden. Zet je wekker niet binnen handbereik, zodat je daadwerkelijk uit bed moet komen om ‘m uit te zetten. Gebruik je medicijnen die als bijwerking een lusteloos gevoel kunnen veroorzaken? Praat dan eens met je arts en overweeg met de medicijnen te stoppen of over te stappen op een ander middel. De belangrijkste tip: stel voor jezelf vaste slaaptijden vast en hou je daar aan. Ook op weekenddagen. Als je op zaterdag en zondag uitslaapt, zal je maandag gegarandeerd lastig uit je bed komen.

