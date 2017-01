Dít zijn de verrassendste libido killers onder vrouwen

Over het effect van de pil op het libido wordt in de onderzoekswereld nogal wat gesteggeld. Of de pil nou wel of niet je sexleven verpest; er zijn nog meer factoren die meespelen en waar je nog misschien niet aan gedacht had.

Zeg je vaker dat je hoofdpijn hebt dan je lief is? Wil je eenmaal in bed niets liever dan meteen slapen en kun je je eerlijk gezegd niet herinneren wanneer jullie het voor het laatst hebben gedaan? Er zijn heel veel stiekeme, alledaagse factoren die je alle lust ontnemen.

Je bent écht moe

Je zegt het niet tegen je partner omdat je geen zin hebt in een polonaise aan je lijf, maar omdat je echt alleen maar kan denken aan slapen. Zorg ervoor dat je ’s nachts genoeg uren pakt zodat je vóór het slapen gaan tijd hebt voor eh, andere dingen. Moeite met slapen? Lees hier onze slaaptips. Je snurkt

Ja, jij ja. Snorken kan een symptoom van zijn slaapapneu, wat ervoor zorgt dat de testosteronspiegel daalt. Een tekort aan vrouwelijk testosteron zorgt ervoor dat je zin in sex afneemt. Als je vermoedt dat je lijdt aan slaapapneu is een tripje naar de huisarts verstandig. Je partner snurkt

Een kussen op hem willen drukken omdat hij je nachten wakker houdt met zijn gesnurk is nou niet bepaald de affectie die je nodig hebt om in de stemming te komen. Bovendien zorgt de verstoorde slaap er voor jullie beide voor dat de zin afneemt. Ook hier geldt: even langs de huisarts. Je baas hijgt in je nek

Stress is een van de grootste libido killers. Als je de werkdruk op je schouders voelt en in bed een to do-list afwerkt, bedenk dan wat je kan doen om je leven makkelijker te maken. Het is tijd om rond te kijken voor een andere baan? Of volstaat een goed gesprek met je leidinggevende over de werkdruk? Wat het ook is, weet dat de oplossing zorgt voor een fijnere dag en een betere nacht. Je drinkt te weinig water

Dehydratatie kan voor hoofdpijn zorgen, maar ook voor vaginale droogte. Dat kan sex pijnlijk maken en zorgt ervoor dat een orgasme krijgen lastiger wordt. Probeer iedere dag minstens zes glazen water te drinken. Je eet teveel junkfood

Zout en vet eten is op het moment zelf lekker, maar werkt niet in je voordeel wanneer je onder de wol kruipt. Een zware maaltijd kan leiden tot een opgeblazen en gedehydrateerd gevoel. Verdiep je in plaats daarvan eens in eetbare afrodisiaca. Watermeloen bijvoorbeeld bevat arginine, een aminozuur dat zorgt voor een goede doorbloeding – in alle regionen. Je sport te weinig

Sporten zorgt voor een goede doorbloeding, zorgt voor de aanmaak van endorfine en geeft je een beter gevoel over zo’n beetje alles waar je lichaam toe in staat is. Je denkt er teveel over na

Vaak vermijden mensen lichamelijk contact omdat ze denken dat hun partner er meteen vanuit gaat dat sex de volgende stap is, terwijl ze daar geen zin in hebben. Maak daarom van zoenen en knuffelen een prioriteit en dan kun jullie altijd zien of het een tot het ander leidt. De druk van sex moeten hebben wegnemen kan ervoor zorgen dat je juist meer zin krijgt.

LEES OOK:

VIDEO: Ook om het warm van te krijgen: Australische brandweermannen poseren voor een kalender.

Bron: Prevention. Beeld: iStock