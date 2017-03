Zó lang geniet je lichaam nog na van de sex

Een beetje pret tussen de lakens kan nog dagen voor een geluksgevoel zorgen, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Voor het onderzoek hielden 214 stellen van alles voor de onderzoekers bij: wanneer ze van bil gingen en hoe vaak.

Vrolijke boel

Ook moesten ze opschrijven hoe blij ze zich voelden. Na alle resultaten te hebben bekeken concluderen de onderzoekers dat je nog wel 48 uur nageniet van sex. De deelnemers voelden zich zeker 2 dagen lang nog tevreden en gelukkig, en dat had te maken met hun vrijpartij.

Zo werkt het

Volgens het team van onderzoekers komt dit doordat de sex altijd weer een intiemere band schept met de partner. Maar waarom dan niet langer dan 2 dagen nagenieten? “Na drie dagen is het effect uitgewerkt, alleen die eerste 2 dagen voel je je zo”, legt psychologe Andrea Meltzer van het onderzoeksteam uit. “Dat komt omdat de hoeveelheid van sperma bij een man op dat moment opnieuw “bijgevuld” is. En ook in een vrouw kan sperma op zichzelf maar twee dagen overleven.” Dus ja, dan kun je weer opnieuw beginnen. Natuurlijk verschilt het ook per persoon: sommigen kunnen er nog veel langer van nagenieten.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Getty