Mensen met déze hobby zijn sneller geneigd tot vreemdgaan

Over de emotionele en intellectuele voordelen van reizen is geen twijfel mogelijk: uit onderzoek blijkt dat mensen die veelvuldig reizen creatiever en meer open-minded zijn dan de thuisblijvers. Maar deze hobby komt ook met een groot nadeel.

Volgens een onderzoek dat dit jaar werd gepubliceerd in The Journal of Personality and Social Psychology, hebben reizigers zoiets als ‘morele relativiteit’. Dat is een ingewikkelde benaming voor het idee dat je morele beoordelingsvermogen afhankelijk is van waar je op dat moment staat – en dus niet je vooraf bepaalde normen en waarden.

Immoreel gedrag

Het onderzoek test het idee dat naast cognitieve flexibiliteit, reizen ook morele flexibiliteit promoot. Dat laatste betekent simpelweg dat reizigers sneller immoreel gedrag vertonen. De wetenschappers zochten naar een link tussen internationale reizen en immoreel gedrag. Ze keken daarbij ook naar verschillende culturele perspectieven.

Magische allure

“Internationale reizen introduceren je aan nieuwe mensen, hebben de magische allure van het onbekende en bevrijden je van de sleur van alledag”, schrijven de onderzoekers. Precies: al die factoren die voor veel mensen een motivatie zijn om vreemd te gaan. “Die dynamiek zorgt ervoor dat reizigers meer openstaan voor een affaire.”

Meer onderzoek

Als nu alle alarmbellen afgaan omdat je thuis een reislustige partner hebt zitten: de onderzoekers geven toe dat er meer onderzoek gedaan moet worden voordat er écht verregaande conclusies kunnen worden getrokken.

Bron: My Domaine. Beeld: iStock