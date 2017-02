Waarom we allemaal minder tijd in bed zouden moeten doorbrengen

Slaap je niet zo lekker de laatste? Het kan liggen aan het feit dat je misschien juist tevéél tijd in bed doorbrengt.

Professor Jason Ellis heeft er onderzoek naar gedaan en hij weet dé oplossing tegen slapeloosheid.

De tekst gaat verder na de video.

“Ik lieg soms over wat iets kost”.

Veel mensen die volgens hem moeilijke slapers zijn gaan juist heel vroeg naar bed als ze die kans hebben en ze slapen ook erg lang uit als dat een keertje mogelijk is, in het weekend bijvoorbeeld. Dat is juist niet slim, zo stelt de expert. Als je moe bent en slaperig bent, dan is niets zo lekker als even je bed in kruipen. Als is ’t voor een klein dutje overdag.

Doe maar niet

Maar hiermee doe je dus meer kwaad dan goed. Je kunt beter een strak schema hebben van wanneer je naar bed gaat en in bed ligt dan dat je dutjes doet wanneer je daar zin in hebt. Als je dit wel blijft doen, is de kans op nachtmerries en ’s nachts wakker liggen groter. Hou je dus gewoon aan ongeveer 6 tot 8 uur slaap per nacht; dit verschilt per persoon. Vaak merk je wel wat goed is voor jezelf.

Opblijven

Ook zegt de professor dat je vaak beter iets later naar bed kunt gaan, ook al ben je moe – zo is de kans groter dat je een hele nacht doorslaapt. En ja, dan voel je je de volgende dag écht beter.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock