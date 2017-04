Wauw! Moeder verliest 8 kledingmaten voor haar 40e verjaardag

De 39-jarige Vicki Smith was er helemaal klaar mee: haar overgewicht zat haar niet alleen fysiek maar ook mentaal dwars. Ze besloot om voor een drastische aanpak te gaan, en een specifiek doel te stellen: voor haar 40e moest ze zijn afgevallen.

Op het moment dat Vicki besloot af te vallen, woog ze ruim 114 kilo. Gestimuleerd door de gedachte dat ze op haar 40e verjaardag kon dansen in een jurk die lekker zat, én waar ze er oogverblindend in uit zou zien, ging ze aan de slag. Ze stopte met snacken en alle ongezonde snacks gingen de deur uit. “Ik wilde geen dikke veertiger zijn. Ik was het helemaal beu om constant naar adem te moeten happen”, vertelt ze aan Daily Mail.

Obese mother drops EIGHT dress sizes in time for her 40th birthday (and she looks a decade younger) https://t.co/zGNczQHAzR pic.twitter.com/n4WK8HBWIF — Daily Mail Femail (@Femail) 10 april 2017

8 kledingmaten dunner

Sinds haar afvalrace is begonnen, is Vicki al acht kledingmaten en 32 kilo afgevallen. Na jaren met obesitas geleefd te hebben, is Vicki eindelijk blij met haar uiterlijk. Ze is namelijk niet alleen slanker geworden, ze lijkt absoluut geen 40 meer.

Verkeerd bezig

Na haar tienerjaren begon Vicki in korte tijd flink aan te komen. “Rond mijn 20e begon mijn gewicht toe te nemen. Ik realiseerde me pas een tijd geleden dat ik verkeerd bezig was en mijn patroon moest veranderen. Ik at namelijk een zak chocolade en cornflakes in plaats van maaltijden.” Toen Vicki 4 jaar geleden haar dochtertje Lilly kreeg, gebruikte ze naar eigen zeggen het excuus van ‘de drukke moeder’ om te kunnen eten wat ze wilde.

Trots

“Ik voelde me een dun persoon gevangen in het lichaam van een dik persoon.” Maar inmiddels heeft die onzekerheid plaats gemaakt voor een trots gevoel. “Ik ben zo trots op mezelf en mijn nieuwe lijf. Ik voel me een nieuwe vrouw.”

