Onderzoek: zoveel Nederlandse mannen dragen dus versleten ondergoed

Het is algemeen bekend: versleten sokken, boxers en T-shirts, mannen kunnen er toch niet echt makkelijk afscheid van nemen. Of ze zien niet dat de houdbaarheidsdatum van hun geliefde kledingstuk is verlopen. Een nieuw onderzoek van Zeeman bevestigt dit.

De winkelketen vroeg zich af of het echt zo dramatisch is gesteld met de versleten onderbroeken van de Nederlandse man, en zocht het uit. Uit het onderzoek van de winkelketen blijkt dat 1 op de 3 Nederlandse mannen hun ondergoed, ook al is het versleten en verwassen, tóch draagt.

300 Nederlandse vrouwen

Zeeman heeft voor het onderzoek ruim 300 Nederlandse vrouwen, die samenwonen met hun mannen, ondervraagd over de onderbroekengewoontes van hun lief. Wat blijkt? Ruim 37 procent van de mannen loopt dagelijks in een versleten onderbroek. Volgens de vrouwen hebben hun mannen daar uiteenlopende redenen voor.

“Geen interesse”

Zo zegt 38 procent van de mannen dat hun ondergoed hun niets interesseert, 29 procent vindt dat hun oude onderbroek zo lekker zit, 33 procent heeft geen zin om tijd te steken in onderbroeken winkelen, 19 procent merkt niet eens dat hun favoriete billenjasje versleten is en 12 procent is gewoon heel erg gehecht aan hun boxer, of er nou gaten in zitten of niet.

Met dit onderzoek hoopt Zeeman mannen duidelijk te maken dat een nieuwe, comfortabele boxer helemaal niet veel geld hoeft te kosten. En mannen, het is en blijft nou eenmaal een grote afknapper zo’n oude boxer.

