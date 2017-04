Ieks: je neusinhoud opeten blijkt dus best gezond te zijn

Van sommige dingen weet je gewoon dat ze gezond zijn. Vette vis bijvoorbeeld (zie dit heerlijke recept in de video!) of genoeg groenten en fruit eten. Maar wetenschappers hebben ontdekt dat het eten van neusinhoud dus ook zo z’n voordelen heeft. Iewww.

Doordat je neus een soort filter is voor bacteriën en ze in de vorm van neusinhoud verzamelt, kunnen deze natuurlijke bacteriën je immuunsysteem versterken. Als je ze opeet dan.

Onderzoekers aan de prestigieuze technische universiteit MIT in de Verenigde Staten toonden aan dat het aanwezige slijm in je neus kan helpen bij de bestrijding van ademhalingsinfecties en maagzweren.

Er is wel één aandachtspuntje: veelvuldig in je neus peuteren kan een bloedneus of een voorhoofdsholteontsteking veroorzaken, dus daar moet je wel mee uitkijken.

Dan rest ons nog maar één ding tegen je te zeggen: Bon appetit (…)!

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock.