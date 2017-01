Niemand wil hondje Bowie adopteren vanwege zijn opvallende ogen

Met één blauw oog en één bruin oog is de 3-jarige hond Bowie een bijzondere verschijning in het asiel Dog’s Trust in Bridgend, Zuid-Wales. Toch wil niemand de hond adopteren: zijn opvallende uiterlijk schrikt de meeste bezoekers af.

De hond is vernoemd naar de legendarische zanger David Bowie, die ook 2 verschillende kleuren ogen had.

Zoon David Bowie

Omdat de hond nu al sinds november in het asiel zit, hebben de werknemers een campagne gestart om een nieuw baasje te vinden voor de hond. Bijzonder is dat de zoon van David Bowie, Duncan Bowie, ook een handje meehelpt. Door middel van een emotionele tweet deed hij een oproep voor de hond. ”Ik hoop dat iemand een huisje vindt voor deze hond”, schreef hij. Hij postte daarbij ook een foto van de hond van zijn zus, die net als Bowie 2 verschillende kleuren ogen heeft.

Nieuw baasje

Intussen staat Bowie nog steeds ter adoptie op de website van Dog’s Trust. ”Het is echt zonde dat niemand aandacht heeft voor Bowie”, zegt Angela Wetherall van het dierenasiel. ”Maar we zijn ervan overtuigd dat we voor hem een nieuw baasje zullen vinden.”

Bron: Good Housekeeping/Twitter. Beeld: Shutterstock