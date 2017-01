Zzz: dít is de invloed van ouder worden op slaap

Een veelgehoord misverstand: naarmate je ouder wordt, heb je minder slaap nodig. Wat wél verandert, is het slaappatroon en ook de kans op slaapproblemen wordt iets groter.

Volwassenen hebben gemiddeld 7 tot 8 uur slaap nodig en die behoefte neemt niet af met het verstrijken van de jaren. Dat ouderen minder slaap nodig hebben, is dus een fabeltje. Dit is het effect van ouder worden op slaap.

Slaappatroon: aan verandering onderhevig

• Het slaap-waakritme verandert. ’s Avonds val je eerder in slaap en ‘s ochtends word je vroeger wakker. Ook de biologische klok verliest aan elasticiteit: een keer laat opblijven of voor dag en dauw opstaan gaat je niet in de koude kleren zitten. De oorzaak? Het slaaphormoon melatonine wordt minder aangemaakt. Ook een gebrek aan daglicht kan een een rol spelen

• Door het veranderende slaap-waakritme kun je rond de middag een dipje krijgen

• In slaap vallen duurt meestal iets langer

• Je slaapt over het algemeen lichter

• De periodes van lange diepe slaap en REM-slaap duren minder lang

• Iemand van middelbare leeftijd wordt gemiddeld 2 tot 3 keer per nacht wakker, bij ouderen kan dat oplopen tot 10 keer

Alles bij elkaar opgeteld, kan de indruk ontstaan dat je slechter slaapt en moe wakker wordt. Behoefte aan een middagslaapje – en in de gelegenheid? Doe dat gerust. Het is volstrekt normaal en wijst er helemaal niet op dat je aan slapeloosheid lijdt.

De kans op slaapproblemen neemt toe

‘Ouderdom komt met gebreken’: met ouder worden, neemt de kans toe op slaapproblemen (gedurende meerdere weken regelmatig slecht slapen en overdag niet goed uitgerust zijn). Dikwijls worden slaapproblemen veroorzaakt door lichamelijke of psychische klachten en/of geneesmiddelen.

• Medische problemen zoals slaapapneu, pijnklachten, menopauze, maagklachten of benauwdheid

• Psychische problemen zoals een depressie of stress

• Gebruik van geneesmiddelen

• Een snurkende bedpartner

• Overmatig alcoholgebruik

• Te weinig activiteiten overdag

• Te weinig blootstelling aan daglicht of een verstoorde biologische klok

• Verblijf in een ziekenhuis of een rusthuis

Herkenbaar, of twijfel je over jouw slaapritme? Trek dan even aan de bel bij de huisarts.

Bron: Gezondheid.be. Beeld: iStock