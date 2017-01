We plakken post-its al ons hele leven verkeerd

Wie heeft ze niet op het bureau staan, thuis of op het werk? Zo’n blok met gele plakbriefjes, die nooit zo goed aan je koelkast/computerscherm/kantoordeur blijven hangen als je zou willen.

In het gemiddelde huishouden moet heel wat onthouden worden. Wie wanneer naar zwemles moet, welk kind bij een vriendje thuis eet en de avonden dat mama echt niet thuis is (want: yoga). Post-its, of memoblaadjes, zijn ideaal om de gezin van last minute verzoeken/mededelingen op de hoogte te brengen.

Wanhopig

Dan moeten ze alleen wel blijven plakken. Want ondanks de royale plakrand gebeurt dat lang niet altijd en vind je het oh zo belangrijke briefje maar al te vaak terug onder de keukentafel. Wanhoop niet langer, hier is de oplossing.

Opgekruld

De truc zit ‘m blijkbaar in de manier waarop je het blaadje van het blok aftrekt. Wat wij doen: van onder (zonder plakrand), naar boven (waar de plakrand zit). Wat je beter kunt doen: van links naar rechts. Daardoor krult het blaadje minder op en blijft het – als het goed is – langer hangen. Wij vinden het in ieder geval de moeite van het proberen waard.





