Deze producten bevatten veel meer calorieën dan je misschien denkt

Dacht jij even gezond bezig te zijn met dat glas vers geperste jus d’orange en dat schaaltje groentechips… Helaas moeten wij je uit de droom helpen. Deze dingen kun je beter mijden als je op de lijn wilt letten.

En is kokosolie nou echt zoveel gezonder? Of gewoon de zoveelste hype? Dat wordt in de bovenstaande video uitgelegd.

Verse jus d’orange

Dat sinaasappelsap uit een pak minder gezond is dan de versgeperste variant wisten we al. Toch kun je die verse jus d’orange ook beter laten staan. Een sinaasappel bevat namelijk veel vezels, maar die blijven achter in de sapcentrifuge. Daarnaast heb je voor een glas meerdere sinaasappels nodig waardoor je veel meer suiker binnenkrijgt. Zo krijg je met een glas versgeperst sap net zo veel suiker binnen als (schrik niet) met een glas cola. Ook heb je een minder verzadigd gevoel. Ga de volgende keer dus voor een hele sinaasappel zonder ‘m uit te persen.

Bron: Volkskrant

Vruchtensappen

Om nog even in het rijtje van ongezonde sappen te blijven: laat die appel-, druiven- en multivitaminensap ook maar staan. Een glaasje appel- en sinaasappelsap telt 110 calorieën en druivensap 160. Daarnaast werk je bij appel- en sinaasappelsap 7 suikerklontjes naar binnen en bij druivensap 10. Het Voedingscentrum zegt dat bij sap de voedingsstoffen verloren gaan. Bovendien zitten in deze sappen zuren die je gebit kunnen aantasten. Drink hier dus niet te veel van.

Bron: Voedingscentrum

Vruchtentaartje

Bij een verjaardag hoort een stukje taart en als er keuze is tussen een vruchtengebakje of een moorkop, ga jij voor het vruchtengebakje. Hier zit namelijk fruit op en is dus gezonder. Uh.. dat is niet helemaal waar. Dit gebakje bevat inderdaad vruchten, maar door de bodem ook veel suiker en boter en telt daarom 260 calorieën. Dat geldt ook voor een puntje appel- (280 calorieën) of monchoutaart (330 calorieën) en een appelflap (400 calorieën). Neem als alternatief een moorkop of een stukje rijstevlaai met 200 calorieën.

Bron: Slimmerafslanken.nl

Groentechips

Tijdens een avondje film kijken op de bank heb jij zin in chips. Niet echt een verantwoorde snack en daarom trek jij een zak groentechips open. Niet dat dit veel uitmaakt, want een handje (30 gram) groentechips bevat 152 calorieën en een zelfde portie naturelchips 166 calorieën. Dus als je dol bent op chips en een keertje lekker wilt zondigen, dan kun je net zo goed voor de klassieke variant gaan.

Bron: Jumbo

Maaltijdsalade

Na een lange dag op je werk is een maaltijdsalade wel zo gemakkelijk. En gezond, toch? Natuurlijk is een salade gezond, maar deze kant-en-klare exemplaren bevatten vaak ook stukjes kaas, croutons, spekjes, nootjes én niet te vergeten de dressing. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het opeens niet meer zo gezond. Zo zitten er in een maaltijdsalade Italiaanse kip 563 calorieën.

Bron: Albert Heijn

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!