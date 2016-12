Deze 10 goede voornemens houd je wel vol: tips van de Libelle-redactie

Het afgelopen jaar deden we bij Libelle een heleboel ‘challenges’: we probeerden allerlei nieuwe dingen uit om onze levensstijl te verbeteren. Met succes! Deze 10 challenges bevielen ons zo goed, dat we ze iedereen aanraden. Perfecte inspiratie voor je goede voornemens voor 2017!

1. Ruim elke dag een kwartiertje op

Wil je in 2017 minder troep in huis? Doe dan net als Libelle’s Linda een opruimchallenge. “Ik ruimde begin december elke dag een uur op, en ik geniet nu nóg van het resultaat. Maar een uur is erg lang en daardoor lastig vol te houden. Daarom raad ik je aan om elke dag een kwartiertje op te ruimen. Je zult zien: een opgeruimd huis geeft je echt een heerlijk ontspannen gevoel!”

2. Tel je stappen

Wil je meer bewegen? Dan hoef je echt niet gelijk hardloopschoenen aan te schaffen of naar de sportschool te gaan. Met een stappenteller kom je ook al een heel eind, merkte Libelle’s Caroline. Zij zette een week lang 10.000 stappen per dag. “Het voelde goed om zo bewust mijn stappen te tellen en met mijn gezondheid bezig te zijn. Ik liep een stuk meer omdat ik aan het einde van de dag zwart op wit zag hoeveel ik had bewogen. Mijn belangrijkste tips: kies leuke routes uit, dat wandelt een stuk makkelijker. En stel geen belachelijk hoge eisen aan jezelf. Als je normaal gesproken 3.000 stappen per dag zet, is 6.000 al heel veel.”

3. Ga eens wat minder Whatsappen

Libelle’s Rozemarijn was een week offline van Whatsapp. “Het is een heel goed voornemen om het jaar te beginnen met een korte Whatsapp-stop. Het hoeft niet direct een hele week te zijn, je kan ook rustig beginnen en alleen ’s avonds je Whatsapp uitzetten. Dat scheelt al een hoop tijd en stress!”

4. Stop met make-up dragen

Waarom zou je jezelf eigenlijk elke dag optutten met make-up? Libelle’s Helene droeg een week geen make-up en dat beviel haar heel goed: “Ik kan het iedere vrouw aanraden om een periode geen make-up te dragen. Of je op te maken als je een feestje hebt. Het is echt een verademing. En het scheelt zeeën van tijd ’s ochtends!”

5. Doe iedere dag iets nieuws

Zet je dagelijkse routine eens op z’n kop, net als Libelle’s Coks deed. Een week lang deed zij elke dag iets nieuws. “Iedere dag bewust iets nieuws doen geeft een voldaan gevoel, maar het beste is nog dat het géén grote onderneming hoeft te zijn. Zet jezelf daarom niet teveel onder druk: een kleine verandering kan al veel teweeg brengen. Kies eens een nieuw product in de supermarkt of neem een andere weg naar je werk. Neem de regie in eigen hand en bepaal op die manier hoe jouw dag eruitziet. Hartstikke leuk!”

6. Verf je haar

Dit is pas een lekker makkelijk voornemen: je hoeft niets vol te houden, alleen je haar in een andere kleur te verven! Libelle’s Susan verfde haar donkere haar blond. “Al jaren speelde ik met de gedachte om m’n haar blond te verven. Het is maar haar, zullen sommige mensen zeggen, maar ik vond het best een dingetje. Afgelopen zomer ben ik eindelijk uit m’n comfortzone gestapt en dat bleek een van de beste beslissingen die ik het afgelopen jaar heb gemaakt. Ik ben nog steeds blond en ik denk dat dat voorlopig ook wel zo blijft. Ik vind dat het zachter staat. Voor iedereen die twijfelt: gewoon doen. Als je echt niet blij bent met het resultaat, verf je het zo weer donker.”

7. Gebruik minder plastic

Wil je in het nieuwe jaar iets goeds doen voor het milieu? Stop dan eens een week met het gebruiken van plastic verpakkingen, net als Libelle’s Daphne. “Dat (onnodige) plastic verpakkingen gebruiken slecht is voor het milieu, hoef ik niemand meer te vertellen. Door hiermee te minderen, of zelfs te stoppen, word je je hier echt bewust van. Tegenwoordig verdwijnt bij mij niks meer zonder pardon in de prullenback, of sterker nog: ik zorg dat ik geen onnodig plastic meer in huis haal. Ik zou het iedereen aanraden in het nieuwe jaar: doe eens een weekje zonder plastic, en wees er lekker creatief bij.”

8. Drink minder alcohol

Libelle’s Helene gruwelt van wijn en daar schreef ze deze column over. Ze kreeg er ontzettend veel reacties op. “Zo fijn om te horen dat er veel meer mensen zijn die geen wijn drinken, of zelfs helemaal geen alcohol. Zo raar is het dus niet, om alcoholvrij door het leven te gaan. Denk daar maar aan als je het voornemen hebt om minder te drinken dit jaar: je leven is minstens zo leuk zonder drank!”

9. Begin de dag met een koude douche

In oktober begon Libelle’s Linda voor het eerst met koud afdouchen. En dat beviel zo goed, dat ze het nu nog steeds doet. “Ik had een paar maanden geleden nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar zo’n koude douche is echt fijn. Je begint een stuk fitter aan je dag. En het is ook nog eens goed voor je huid en haar!”

10. Slaap naakt

Libelle’s Emma sliep een week lang naakt. Dat bleek haar niet zo op het lijf geschreven… Maar toch willen we ‘m aanraden: “Naakt slapen klinkt als een raar voornemen, maar het schijnt zoveel goeds met je te doen: je slaapt er beter door, en je valt er zelf van af. Maar ik voelde me er niet prettig bij, dus bij mij had het een averechts effect: ik werd er juist vaak wakker door. Ik had deze uitdaging ook misschien beter niet in de winter moeten doen, het was zo koud. In de zomer is het natuurlijk een stuk fijner.” Bewaar deze dus maar tot over een paar maandjes, maar het is het proberen waard!

