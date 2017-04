3 manieren om je niet de hele tijd zorgen te lopen maken

We maken ons heel wat zorgen. Over onze relatie, de kinderen, de kléinkinderen, de auto, of de supermarkt over 2 weken wel die lekkere gebakjes in huis heeft voor het geval je beste vriendin onverwacht langskomt.

Wij hebben een paar tips waarmee je je hopelijk wat minder zorgen te maken – en waarmee je je bezorgdheid om kunt zetten in nieuwsgierigheid, zoals in bovenstaande video.

Zinloos getob

Piekeren en tobben doen we eigenlijk maar over 2 dingen. We zitten in over dingen waar we wat aan kunnen doen – in dat geval is het vaak een stuk vruchtbaarder om actie te ondernemen. En we maken ons zorgen over dingen waar we niks, nada, noppes aan kunnen veranderen. Dat is eigenlijk vrij zinloos, maar het is wel lastig om het niet te doen!

3 tips

Hoe zorg je er nou voor dat het piekergewijs wat draaglijker wordt? Nou, je zou met deze 3 tips kunnen beginnen.

Maak een rekensommetje

Niet letterlijk natuurlijk. Bedenk bij jezelf: hoe waarschijnlijk is het dat hetgeen waar ik me nu zorgen over maak ook daadwerkelijk gebeurt? Ja, het zou natuurlijk kunnen dat je die pestkop van vroeger tegenkomt in de supermarkt, terwijl hij al jaren in Amerika woont. Die kans is alleen niet heel groot. We hebben de neiging om te focussen op wat mogelijk is, niet op wat waarschijnlijk is. Als we dat inzien en daar naar gaan handelen, wordt het al wat makkelijker. Wat is het ergste dat kan gebeuren?

Als we ons zorgen maken, komen daar vaak allerlei emoties bij kijken. Daardoor verliezen we nog weleens uit het oog wat er nou daadwerkelijk aan de hand is en wat er kan gebeuren. Zet je gedachten op een rijtje: komt daar een logische conclusie uit? Stop met tobben over het tobben!

Dát je je af en toe flink zorgen maakt, is heel normaal. Maar als je je ook nog eens zorgen maakt over het feit dat je piekert, maak je het jezelf een stuk moeilijker. Probeer piekeren als een emotie te zien die komt en gaat, net zoals je boosheid, verdriet en vreugde komen en gaan. Dat maakt het een stuk makkelijker om het tobben te accepteren.

Bron: Netdoctor. Beeld: iStock