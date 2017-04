6 gewoontes van mensen die áltijd op tijd zijn

Afspraak om 10 uur ’s ochtends? Uiterlijk half 10 ben je al op de afgesproken plek, want je wilt níet te laat komen. Of je nu een belangrijke meeting hebt of gewoon gaat shoppen met je vriendin. Altijd op tijd? De gewoontes hieronder klinken je dan waarschijnlijk bekend in de oren.

1. Je kunt goed wachten

Aangezien je overal minimaal een half uur te vroeg bent, ben je gewend wat langer te moeten wachten. Dit betekent niet dat je deze tijd niet nuttig kunt besteden. Jij vermaakt je wel door naar wat muziek te luisteren, een filmpje te kijken, boek te lezen of alles op social media bij te houden.

2. Je bent al voorbereid op het onverwachte

Je denkt van tevoren overal 100 keer over na en je ziet altijd beren op de weg. Dit zorgt er wel voor dat alle scenario’s in je hoofd al voorbij zijn gekomen, waardoor je alvast voorbereid bent op het onverwachte. Je hebt ook voor alles al een oplossing bedacht.

3. Je bent realistisch

Je wilt dus absoluut niet te laat op een afspraak aankomen, waardoor je helemaal hebt uitgestippeld hoe lang je onder de douche mag staan, hoeveel minuten je bezig bent met je make-up en hoe lang je erover doet om naar het station te fietsen. Je bent daarom erg realistisch en hebt alles onder controle.

4. Je hebt altijd alles lang voor de deadline klaar

Om te voorkomen dat je ergen te laat komt, zorg jij ervoor dat je al je opdrachten en klusjes op tijd afhebt. En met op tijd, bedoelen we écht op tijd. Dagen voor de deadline heb jij alles al afgerond. Je bent namelijk bang anders in de stress te schieten en dat wil je niet. Ook ben je erg goed in plannen en daar hou je je dan ook altijd aan. Uitstellen heeft namelijk geen zin.

5. Je gaat vroeg naar bed

Alles op tijd af, betekent dat je ’s avonds heerlijk op tijd naar bed kunt. Een goede nachtrust is belangrijk en bovendien is de kans dan kleiner dat je je verslaapt de volgende morgen. Niets is vervelender dan je te moeten haasten op die vroege ochtend.

6. Je bent een ochtendmens

Deze hoort in het verlengde van de gewoonte hierboven. Je gaat iedere avond op tijd naar bed, waardoor je ’s ochtends uitgeslapen én dus vrolijk je bed uitkomt. Daarnaast ben jij niet het type dat vaak op de snooze-knop drukt. Jij staat, hup, gewoon in één keer op. Dat werkt vaak het beste.

Beeld: iStock