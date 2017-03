7 dingen die je herkent als je een perfectionist bent

Je wilt altijd alles zo goed mogelijk doen. Je legt de lat vaak té hoog voor jezelf en fouten maak je liever niet. Een perfectionist zijn heeft zo zijn voor- en nadelen. Hieronder 7 dingen die een perfectionist vast en zeker bekend in de oren klinken.

1. Je wilt in alles de beste zijn

Zelfs bij dingen die je eigenlijk helemaal niet interesseren. Als iemand ergens beter in is dan jij, kan dat je erg jaloers maken. Je hebt het gevoel dat je hebt gefaald. Als zij het kan, dan moet ik dat toch ook kunnen? Dat is een gedachte die vaak in je hoofd rondzweeft.

2. Je vindt het ontzettend moeilijk als anderen jou fouten zien maken

Fouten maken in het bijzijn van anderen is jouw grootste nachtmerrie. Dat voelt als falen en dat vind je erg beschamend (zie in de video hierboven hoe je jezelf vergeeft voor je fouten). En dan hoeven het niet eens grote fouten te zijn. Als je bijvoorbeeld in de trein zit en je koffie morst, kijk je ook al snel om je heen in de hoop dat niemand dat gezien heeft.

3. Je neemt alles vaak té serieus

Aangezien je alles zo goed mogelijk wilt doen, neem je zelfs de kleinste dingen enorm serieus. Want ook daarin mag je geen steekje laten vallen.

4. Je bent niet zo goed in samenwerken

Je stelt jezelf vaak hogere eisen dan de rest van de groep dat doet. En de mensen met wie je samen moet werken, werken meestal niet op jouw manier. Ze werken of niet snel genoeg, niet secuur genoeg of vinden het al snel wel prima zo. Dat kan erg frustrerend zijn, waardoor je andermans taken gaat overnemen. Je hebt namelijk het idee dat wanneer je het zelf doet, het eindresultaat een stuk beter zal zijn.

5. Je bent ’s ochtends als eerste op je werk en verlaat het pand als laatste

Aangezien je hoge eisen aan jezelf stelt, ben je zelden op tijd klaar met werken. Je vindt dat het altijd wat beter kan en je neemt nooit genoegen met wat je nu hebt. Perfectionisten zijn harde werkers. Het moet allemaal tot in de puntjes verzorgd zijn. “Morgen weer een nieuwe dag” geldt niet voor jou. Alles wat je vandaag nog af kunt hebben, is mooi meegenomen.

6. Je neemt alle kritiek persoonlijk

Als iemand je feedback geeft en uitlegt dat als je het de volgende keer zó aanpakt het net wat beter is, raak jij gelijk in paniek. Je vat alles té persoonlijk op en voelt je meteen aangevallen, terwijl de meesten het zo helemaal niet bedoelen. Ze willen je alleen maar helpen nog beter te worden in wat je doet.

7. Om hulp vragen zie je als een zwakte

Perfectionisten geven niet graag toe dat iets ze niet lukt. En iemand om hulp vragen, doe je alleen als je iets niet kunt. Dus blijven perfectionisten stug doorgaan met uitzoeken hoe het ook alweer werkte.

Beeld: iStock