Dit zijn de 7 tekenen dat jouw relatie een lang leven beschoren is

Een sterke relatie is een marathon, en niet een sprint. Dat vuurwerk aan het begin is leuk en spannend, maar uiteindelijk komt het neer op hoe (en of) jullie het op de lange termijn fijn houden samen.

Is het kort maar hevig of zijn jullie een lang leven beschoren? Dít zijn de voortekenen van een langdurige relatie:

Jullie lachen om jezelf en elkaar

En dan bedoelen we hier natuurlijk niet elkaar uitlachen of bespotten. Het gaat hier om het soort humor waaruit blijkt dat je jezelf niet te serieus neemt. Kunnen lachen om je eigen eigenaardigheden en die van je partner houden de boel luchthartig. Je vindt iedere dag een klein gebaar om je liefde te uiten

Sex hebben is eenvoudig, maar iedere dag een manier vinden om je liefde uiten is een stuk lastiger. Je partner laten zien dat je om hem geeft en waardeert kun je op 1001 verschillende klein manieren laten zien. Die kleine dingen tellen bij elkaar op. Dat kopje koffie dat hij iedere dag voor je zet, hem vertellen hoezeer je het bewondert hoe hard hij werkt… wanneer dat soort lieve dingen een gewoonte worden, is de kans groot dat jullie het nog lang met elkaar uithouden. Jullie denken hetzelfde over de dingen die er het meest toedoen

Jammer als hij geen fan is van je gele jurk, maar het gaat er uiteindelijk om dat jullie hetzelfde denken over de grotere levenskwesties. Wanneer jullie tegenover elkaar staan als het aankomt op religie, politiek, geld en kinderen wordt een stabiele, langdurige relatie knap ingewikkeld. Daarom is het ook verstandig om dit soort onderwerpen in het begin van een relatie al te bespreken. Jullie geven elkaar het voordeel van de twijfel

Geloof dat hij als hij te laat komt op een afspraak die voor jou belangrijk is of een ongevoelige opmerking maakt, hij dat niet doet om je opzettelijk te kwetsen. In plaats van de schuld op hem schuiven, vertel je hoe jij je erbij voelt en kijken of er een manier is om het in de toekomst anders aan te pakken. Of je erbij neerleggen dat hij nou eenmaal altijd te laat komt. Niet alles gaat op de weegschaal

In het meest ideale geval doe je iets voor je partner zonder altijd wat terug te verwachten. Je geeft vrij, omdat de ander blij maken al beloning genoeg is. Toch is dat niet altijd het gevoel. Veel koppels geven elkaar iets met de verwachting dat ze dezelfde behandeling terug krijgen. Daardoor ligt de focus op geven om iets te krijgen en gaan de ruzies over wat een ander niet voor je doet. In plaats van de score bijhouden, kun je veel beter vragen om wat je wil. Jullie tackelen problemen samen in plaats van ze te vermijden

Samen de koe bij de hoorns vatten is een teken van een gezonde relatie. Problemen zijn onderdeel van het leven en hoef je niet te zien als iets dat je moet vermijden. Ze kunnen juist een kans zijn om te groeien en jullie band samen te versterken. Er is moed voor nodig om problemen aan te kaarten, maar de beloning is een sterkere relatie. Jullie nemen allebei verantwoordelijkheid voor jullie fouten

Toe kunnen geven dat je iets hebt gezegd omdat je je aangevallen of boos voelde in plaats van kalm en verbonden, maakt al het verschil. Ben jij degene met een kort lontje terwijl je partner juist heel stil wordt terwijl jij zo tekeer gaat? Dan open je het gesprek door te zeggen dat je begrijpt dat jouw woedeaanval overweldigend moet zijn voor de ander. Als je partner dan bijvoorbeeld reageert door te zeggen dat hij weet dat hij dichtklapt en dat beangstigend moet zijn voor jou, weet je dat je een relatie hebt die blijft.

