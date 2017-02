Waarom ik denk dat een alcoholverbod voor kinderen niet werkt

Natuurlijk wil Libelle’s Liesbeth (45) liever niet dat haar tienerdochters alcohol drinken. Maar verbieden, daar gelooft ze niet in.

Tekst gaat door onder de video.

Nu 2 van mijn dochters op de middelbare school zitten, vraag ik me weleens af wat ik eigenlijk van het alcoholverbod vind. Ik herinner me goed dat ik op mijn 20e met een vriendinnetje naar Amerika ging en ik daar ineens geen wijn mocht drinken. 21 moest ik zijn. En ik zag er ook nog als 14 uit dus stiekem drinken, kon ik wel op mijn buik schrijven. Wat vonden we die Amerikanen schijnheilig. Net doen alsof er niemand drinkt tot zijn 21e. Haha.

Inmiddels worden mijn kinderen aan alle kanten betutteld en ingetoomd door richtlijnen en vooral door ‘verboden’. Met een averechts resultaat als je het mij vraagt. Want laten we eerlijk zijn: alles wat verboden is, is toch juist het allerleukst om te doen. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal ongetwijfeld altijd zo blijven.

Toen ik 14 was, rookte iedereen die dat niet mocht. En andersom. Onderweg naar school, om kwart voor 8, staken mijn fietsvriendinnetjes hun eerste sigaret op, kuchend en steunend. Ik weet zeker dat ze het niet lekker vonden. Maar het voelde gewoon lekker omdat het verboden was.

Mijn vriendinnetjes en ik gingen uit omdat het leuk was om anderen te ontmoeten. En drinken deden we wel, maar niet om dronken te worden. Nee, gewoon omdat het gezellig was. 1 bessenjenever per avond. En daarna fietsten we vrolijk weer 8 kilometer naar huis. En we kletsten over alles en nog wat en natuurlijk over die ene leuke jongen uit de 5e.

En nu? Nu kunnen mijn dochters nergens heen om lol te maken. Alleen naar de achtertuin om met een vriendenclubje stiekem te veel te drinken. Want de jongens uit de 5e, die staan al in de kroeg.

En omdat er niets te doen is, gaan ze samen lekker te veel drinken. En dan gaat het weleens mis. Niet bij mijn dochters natuurlijk. Maar wel bij al die anderen. ‘Nee, mijn kinderen drinken niet’, zeggen ouders uit de buurt. ‘Want het is toch verboden.’

Zouden mijn puberdochters echt veel braver zijn dan ik was? Ik kan het me niet voorstellen. En eerlijk gezegd hoop ik ook dat het niet zo is.

Ik denk dat het goed is om de kroegen weer open te gooien en te zorgen dat ze het leuk hebben samen. Streetwise maken, wil ik ze. En dat lukt niet als ik ze alles te verbied wat ik zelf wel doe. Geen kind leert fietsen als het alleen maar achterop mag zitten. Hup, opstappen en trappen maar. En als je valt dan help ik je altijd overeind.

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

LEES OOK: