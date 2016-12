Zóveel bedpartners vinden we oké aan het begin van een relatie

Britse universiteiten hebben onderzoek gedaan naar hoeveel bedpartners we tolereren van onze partner aan het begin van een relatie.

Het kan best een lastig moment zijn in een relatie: het moment waarop je elkaar moet vertellen hoeveel bedpartners je hebt gehad. Maar wat blijkt, je hoeft je niet zo snel druk te maken: we horen het liefst dat onze partner met 3 mensen het bed heeft gedeeld. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, ook mannen vinden dit een aantal waar ze prima mee kunnen leven.

Ideale aantal

Onderzoekers van de universiteiten van Swansea, Bristol en Nottingham deden onderzoek naar dit ideale aantal bedpartners. Drie zouden mannen en vrouwen oké vinden, maar bij een aantal hoger dan 2 neemt de interesse in een relatie wel al af. Mannen en vrouwen willen liever geen relatie met mensen die heel veel bedpartners hebben gehad. Te weinig ervaring in bed leidt er aan de andere kant ook weer toe dat mannen en vrouwen minder geïnteresseerd zouden zijn in een relatie.

Jongeren

Het is wel goed om te weten dat dit onderzoek is gedaan onder mannen en vrouwen van 21 jaar. Later stelden de onderzoekers de vraag ook aan oudere mannen en vrouwen en zij bleken minder problemen te hebben met meer bedpartners. Dat scheelt dan weer.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Zo kun je langer vrijen met je partner:



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.