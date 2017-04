Bewezen: mensen die tegen hun huisdier praten zijn intelligenter

Of je nu een hond, een kat of een hamster hebt, er is een grote kans dat jij weleens tegen je huisdier praat. En gelijk heb je, het is namelijk hartstikke gezellig! Maar dat niet alleen…

Volgens wetenschappers zijn mensen die tegen hun huisdier praten namelijk een stuk intelligenter dan mensen die dit niet doen.

Antropomorfisme

Nicholas Epley, gedragswetenschapper en professor aan de universiteit van Chicago deed onderzoek naar mensen die tegen hun huisdieren praten. Er is zelfs een medische naam voor, namelijk antropomorfisme. ”Vaak wordt dit gedrag gezien als kinderachtig en dom, maar het is dus eigenlijk een teken van sociale intelligentie”, aldus Nicholas.

Objecten

Volgens de gedragswetenschapper doen we dit niet alleen bij huisdieren, maar ook bij verschillende objecten. Mensen zijn namelijk vaak geneigd om objecten zoals een auto, een camera, een computer of een kledingstuk een naam te geven. Op die manier creëer je een ‘relatie’ met het ding. Zo denken we bijvoorbeeld dat onze kat ‘boos’ is, en vragen we onze auto ‘waarom hij niet gewoon start’. Deze dingen bewijzen dat je een actieve sociale waarneming hebt, wat weer getuigt van een hogere intelligentie.

Verschillende redenen

Maar waarom praten we nu eigenlijk tegen dieren en objecten? Volgens Nicholas zijn daar verschillende redenen voor. Allereerst zijn mensen vaak geneigd om objecten een naam te geven als ze er een gezicht in zien. We vinden het leuk om te doen alsof we er zogenaamd bevriend. Het deel wat ervoor zorgt dat we tegen objecten praten, wordt geregeld door hetzelfde deel van onze hersenen dat ons de capaciteit geeft om dodelijke vijanden van vrienden te onderscheiden.

Inlevingsvermogen

Een andere reden is de onvoorspelbaarheid van mensen, en de manier waarop wij hierop inspelen door ze te ondervragen en ons inlevingsvermogen te gebruiken. Iets wat we ook geneigd zijn om bij objecten te doen. Wanneer je auto dus niet start is het logisch dat je je wil inleven in de auto, om te begrijpen waarom hij het ineens niet doet. En hoe groter je inlevingsvermogen, hoe groter je EQ is (sociale IQ).

