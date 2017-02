Schiet jij ook steevast uit je slof bij het horen van smakgeluiden? Veel mensen zullen dit herkennen. Maar nu is er voor het eerst wetenschappelijk bewijs dat het bij sommige mensen om een aandoening kan gaan.

Deze aandoening wordt ook wel misofonie genoemd, wat letterlijk betekent ‘haat van geluid’. Mensen met misofonie hebben gevoelens van irritatie, walging of woede bij onschuldige, meestal door mensen gemaakte geluiden.

Isoleren

Mensen met misofonie hebben zoveel last van bepaalde geluiden, dat ze deze angstvallig proberen te vermijden. Omdat het meestal om veelvoorkomende geluiden gaat, kan dat er uiteindelijk voor zorgen dat ze zich gaan isoleren.

MRI-scanner

Wetenschappers hebben nu voor het eerst aangetoond dat bij sommige mensen de hersenen ‘excessieve emotionele reactie vertonen’ als ze last hebben van misofonie. Voor het onderzoek werden 20 mensen met misofonie en 22 mensen zonder klachten in een MRI-scanner gelegd.

Geschreeuw

Elk persoon kreeg 3 verschillende geluiden te horen. Neutraal geluid, zoals regen. Geluid dat normaal gesproken als onaangenaam wordt beschouwd, zoals geschreeuw en geluiden waar mensen met misofonie niet tegen kunnen, zoals gesmak.

Afwijking

Bij de mensen met misofonie was een duidelijk verschil te zien in het deel van het brein waar emoties gereguleerd worden. Die afwijking zou ervoor zorgen dat het brein op hol slaat als mensen bepaalde geluiden horen, zo verklaart wetenschapper Sukhbinder Kumar tegenover de BBC. ”Maar het gebeurt alleen bij die specifieke geluiden, bij de andere twee gebeurde dat niet.”

Goed nieuws

Kumar denkt dat mensen die last hebben van misofonie dit als goed nieuws beschouwen, omdat het de eerste keer is dat er een verschil is aangetoond in het brein bij patiënten.

Vluchten

Olana Tansley (29) heeft zelf ook misofonie en deed mee aan het onderzoek. Ze legt uit wat ze voelde bij het horen van bepaalde geluiden. ”Ik heb het gevoel dat er een dreiging is en wil vluchten. Het is de ‘vechten of vluchten-reactie.” Olana heeft dit al sinds haar 8ste. “Het is niet alsof het gewoon irritant is, het is een gevoel van: oh mijn god wat is dit voor een geluid? Ik moet hier weg of het stoppen.”

”Geen aanstellers”

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen in Nederland hier last van hebben. Afgelopen zomer bleek dat het AMC de toestroom van mensen die hulp zoeken voor misofonie bijna niet meer aankan. De wachttijd is meer dan een jaar. Klinisch psycholoog Arnoud van Loon vertelde toen dat mensen met misofonie absoluut geen aanstellers zijn. “Huwelijken eindigen erdoor in een scheiding, vaders of moeders eten niet meer mee met hun gezin.”

Het AMC is in 2013 met een behandeling begonnen. De behandeling bestaat uit acht middagen. Bij zo’n 60 tot 70 procent van de patiënten gaat het volgens het ziekenhuis daarna beter.

Michelle (27) heeft ook last van misofonie, zó erg dat haar relatie er uiteindelijk op stukliep. Lees hier haar verhaal.

Bron: BBC News. Beeld: iStock