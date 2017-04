We zijn dol op onze broers en zussen, al is het alleen al omdat dit de persoon is met wie je je hele jeugd hebt gedeeld en bent opgegroeid. Maar wist dat je een broer en/of zus hebben ook heel goed is voor je gezondheid?

Je mag dus in je handjes knijpen als je bent opgegroeid met een broer of zus om je heen. En wel hierom:

Een jonger broertje of zusje houdt je slank. Amerikaans onderzoek wijst uit dat kinderen tussen de 2 en 4 jaar die geen broertje of zusje krijgen, 3 keer zoveel kans hebben op overgewicht in groep 3. De onderzoekers vermoeden dat ouders andere eetpatronen aannemen wanneer hun tweede spruit geboren is, maar zeker weten doen ze het niet. Hoe dan ook: goed nieuws! Een zus houdt je gelukkiger. Dat ontdekten wetenschappers aan de Ulster University. Mensen met een zus bleken positiever en gelukkiger te zijn. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat er in een gezin met meerdere dochters vaker over gevoelens wordt gesproken en emoties sneller worden geuit. Een broer of zus maakt je minder zelfzuchtig. Onderzoek suggereert dat mensen met een broer of zus meer empathie tonen. Vooral jongens met een broer of zus tonen in hun tienerjaren meer altruïsme dan hun leeftijdgenoten zonder broer of zus. Ze helpen je langer leven. Mensen met weinig sterke sociale banden sterven gemiddeld 7,5 jaar vroeger. Ter vergelijking: dat is hetzelfde verschil als tussen rokers en niet-rokers. Dat heeft te maken dat zorgen voor vrienden en familie ons inspireert ook beter voor onszelf te zorgen. Bovendien hebben we iemand op terug te vallen in tijden van ziekte of stress. Ze maken je goed in onderhandelen. Dat is vooral het geval wanneer je de middelste van het gezin bent. Dat kind kan vaak het beste compromissen sluiten en heeft een groot gevoel voor empathie omdat het zich kan inleven in de jongste en de oudste thuis.

Bron: Realsimple.com. Beeld: iStock