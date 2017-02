Broers en zussen, opgelet: dit is waarom de oudste het intelligentst is

Oudste kinderen lijken niet alleen in leeftijd een voorsprong op hun broertjes en zusjes te hebben, maar ook als het draait om denkvaardigheden.



– Waarschuwing: dit artikel kan familieruzies veroorzaken… 😉 –

Volgens een recente studie, gepubliceerd in Journal of Human Resources, hebben eerstgeborenen betere denkvaardigheden dan hun broertjes en zusjes. Waarschijnlijk hebben zij dit te danken aan meer mentale stimulatie van hun ouders op jonge leeftijd.

Ouderlijk gedrag

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh, de Universiteit van Sydney en economisch adviesbureau Analysis Group analyseerden de gegevens van ongeveer 5.000 Amerikaanse kinderen. Elk kind werd elke twee jaar geëvalueerd in een aantal categorieën om hun denkvaardigheden te meten, van woordenschat tot begrijpend lezen. In het onderzoek werd ook rekening gehouden met andere factoren, zoals familieachtergrond en economische status. Uit de resultaten bleek dat oudste kinderen – al vanaf hun peutertijd – hoger scoorden. Het gedrag van de ouders van voor, tijdens en na de zwangerschap werd waargenomen om te bepalen waar dit patroon mogelijk vandaan komt.

Goed uit de verf

Vanzelfsprekend moesten ouders als er meer kinderen kwamen hun aandacht verdelen en hadden ze minder tijd om samen te lezen, knutselen of samen educatieve activiteiten te doen. De emotionele steun bleef onveranderd, maar oudste kinderen kreeg over het algemeen meer hulp bij taken met betrekking tot het ontwikkelen van denkvaardigheden. Het onderzoek ondersteunt de theorie dat eerstgeborenen beter voorbereid zijn om academisch en financieel goed uit de verf te komen als ze ouder zijn. Vorige studies suggereren dat oudste kinderen meer prestatiedrang hebben en daardoor succesvoller zouden zijn, maar uit dit onderzoek blijkt dat verschuivingen in ouderlijk gedrag daaraan ten grondslag liggen. Kortom, bedank je ouders maar voor je IQ – of juist niet…

Eerlijk zullen we alles delen

Maar geen zorgen, jongere kinderen: jullie hebben nog steeds voordelen ten opzichte van een oudere broer of zus. Experts zeggen dat middelste kinderen de neiging hebben om de vrede te bewaren en onderzoek toont ook aan dat de benjamin van de familie creatiever en socialer is dan oudere broers en/of zussen. Kortom, eerlijk zullen we alles delen, en: familieruzie afgewend…

Bron: The Huffington Post. Beeld: iStock