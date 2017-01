Depressieve Laura (18) vertelt haar verhaal: ‘Het kan iedereen overkomen’

De 18-jarige Laura van Kaam was zelf misschien nog wel het meest verbaasd toen ze erachter kwam dat ze een depressie had. “Hoe kun je nou ongelukkig zijn als je zo’n mooi leven hebt? Maar het is gewoon een ziekte die in je hoofd zit.” De winnares van The Voice Kids vertelt nu haar verhaal op het Depressiegala.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP