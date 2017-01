7 dingen die ik weleens mis uit mijn tienerjaren

Met 3 tienerdochters denkt Libelle’s Liesbeth (45) af en toe met weemoed terug aan haar eigen tienerjaren. Wat was alles heerlijk en relaxed. Niet dat ze dat toen zo zag. Maar toch. Eigenlijk kon en mocht alles! En op de proefwerken na, was het leven een groot feest. (Tekst gaat verder na video.)

De realiteit van vandaag is toch net even anders: ik run een gezin, ik werk 4 dagen per week, sport graag en houd van heel veel drukte om me heen. Superleuk, alleen soms mis ik weleens wat dingen uit mijn tienertijd:

1. Onvoorwaardelijk genieten en de gevolgen negeren. Bijvoorbeeld: niet leren voor een toets terwijl ik wist dat ik dan een 1 zou halen en misschien wel bleef zitten. Maar dat toch naast me neerlegde in de hoop dat het wel goed zou komen.

2. Eindeloos bellen met mijn vriendinnetjes. Geen idee waar we het over hadden, maar we raakten nooit uitgepraat.

3. Veel te laat naar bed gaan en de ochtend daarna er nog steeds fris en fruitig uitzien.

4. Veel te hard van de berg af sleeën zonder na te denken over alle gevaarlijke letsels die je kunt oplopen. En dat zonder helm. Een wonder dat ik er nog ben.

5. Een dag onbereikbaar zijn en even net doen of ik alleen op de wereld ben. Toen had ik nog geen mobiele telefoon of facebook. Wat een vrijheid. En als vrienden dan vroegen waar ik toch was, zei ik ‘oh gewoon, even lekker alleen in de stad’.

6. Eindeloos veel plannen maken omdat ik met niemand rekening hoefde te houden. Hooguit even bellen dat ik niet thuiskwam.

7. Overal JA op kunnen zeggen omdat ik zeeën van tijd had. Ook al vond ik toen ook dat ik het best druk had.

Maar voor alles wat ik soms mis, zijn weer bijzondere dingen in de plaats gekomen. Zoals deze 5:

1. Intens veel liefde van en voor mijn meisjes.

2. Zelfreflectie omdat mijn kinderen me voortdurend een spiegel voorhouden. ‘Mam, nou doe je het zelf ook, dat stukje avocado uit de sla prikken’. ‘Mam, jouw kamer is ook helemaal niet netjes’. Nee dat probeer jou juist wel te leren.

3. Efficiënter met mijn tijd omgaan. Omdat ik, samen met mijn man, drie kinderen opvoed, moet ik beter plannen en doe ik alles veel sneller dan toen ik zeeën van tijd had.

4. En eigenlijk blijf ik toch dat tienermeisje. Daarom begrijp ik ook waarom ik mijn dochters niet altijd kan begrijpen en zij mij al helemaal niet. Zo was ik namelijk ook.

5. En elk jaar besef ik nog meer dat ik Nu leef en Nu mijn droom moet waarmaken. Morgen kan alles anders zijn. Dus vandaag begin ik aan mijn boek!

Liesbeth (45) is moeder van Manou (14), Nikki (13) en Lynn (11). Ze is getrouwd met Boudewijn en woont samen met haar gezin in Naarden. Liesbeth heeft haar eigen tekstbureau en schrijft blogs op TrueLies.nl. Het is maar goed dat Boudewijn heel relaxed is, want Liesbeth denkt dat alles altijd kan. En eigenlijk is dat ook zo.

