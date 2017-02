Wil jij je dromen onthouden? Met dit trucje lukt het

Weet je wel dát je gedroomd hebt, maar heb je vaak geen idee meer waar het over ging? Dan kan dit trucje je helpen om je dromen wel te onthouden. Maar of het nu zo praktisch is…

– Tekst gaat verder onder video –

VIDEO: Vang al je slechte dromen met een dromenvanger. Zo maak je ‘m!

Uit onderzoek van Harvard blijkt dat mensen die hun dromen niet kunnen onthouden allemaal hetzelfde slaappatroon hebben. Ze vallen snel in slaap, maken veel geluid tijdens het slapen en ze hebben geen remslaap (de periode tussen slapen en klaarwakker zijn).

Water

Voor wie bovengenoemd slaappatroon heeft en tóch wil weten over wie of wat er gedroomd is die nacht, kan volgens de onderzoekers het volgende doen: drink 3 glazen water (helaas, geen wijn of bier want alcohol onderdrukt de remslaap juist) zodat je tijdens de nacht gedwongen wordt om wakker te worden en naar de wc te gaan. “Midden in de nacht wakker worden zorgt er vaak voor dat je je droom onthoudt”, vertelt Harvard-onderzoeker Stickgold aan de New York Times. “Bovendien zul je ook weer dromen wanneer je na het toiletbezoek weer gaat slapen.”

Hardop

Stickgold raadt ook aan om het zinnetje ‘Ik ga mijn dromen onthouden’ drie keer hardop te zeggen voor je gaat slapen. Ook een idee: leg een notitieblok naast je bed. Handig om dingen die je nog moet doen op te schrijven zodat je hoofd leeg is en je lekker kunt gaan slapen. En, stelt de onderzoeker, als je op die to do lijst ook even schrijft dat je je dromen moet onthouden ‘is de kans groot dat je dat daadwerkelijk zal doen’.

Even geduld

En wanneer je wakker wordt doe dan niet meteen je ogen open en wacht nog even met bewegen of praten. Iedere zintuiglijke waarneming of beweging verkleint namelijk de kans dat je je droom zult onthouden. Blijf dus – als de wekker het toelaat – nog een paar minuten met je ogen dicht liggen en probeer jezelf weer terug in die droom te trekken om zo meer details te vergaren.

Overtuigd

Onderzoekers Stickgold is ervan overtuigd dat bovenstaande tips zullen helpen om je dromen voortaan te onthouden. “Ik voorspel dat 80% van de mensen die voor dit experiment zeiden dat ze nooit dromen onthielden dat nu wel doen.”

LEES OOK:

Bron: NY Times. Beeld: iStock