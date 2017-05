Ben jij emotioneel intelligent? Dit zijn de 15 tekenen

Emotionele intelligentie is een ongrijpbaar ‘iets’ in ons en bepaalt hoe we met omgaan met andermans gedrag, ons navigeren door de sociale jungle en persoonlijke keuzes maken om een positief resultaat te krijgen.

Maar omdat emotionele intelligentie dus zo ongrijpbaar is, is het ook een stuk lastiger te meten dan IQ. Er bestaan wel wetenschappelijk onderbouwde testen, maar die zijn vrij uitgebreid en niet zomaar in te vullen. Maar er zijn wel een aantal belangrijke kenmerken waaraan mensen met een hoge emotionele intelligentie voldoen.

1. Je hebt een stevige emotionele woordenschat

Iedereen ervaart emoties, maar die emoties bij jezelf herkennen en accuraat verwoorden kan maar een select gezelschap. Volgens onderzoek is maar 36% van de mensen daar toe in staat. En dat is een probleem, want emoties zonder label worden vaak verkeerd opgevat, wat kan leiden tot verkeerde keuzes en acties die je alleen maar verder van huis brengen. Terwijl anderen alleen kunnen zeggen dat ze zich ‘rot’ voelen als ze niet lekker in hun vel zitten, hangen mensen met een hoge emotionele intelligentie aan dat soort gevoelens woorden als ‘gefrustreerd’, ‘prikkelbaar’, ‘overweldigd’ of ‘angstig’. Hoe specifieker je woordkeus, des te beter je begrijpt hoe je je voelt, hoe dat komt en wat je eraan kan doen.

2. Je bent nieuwsgierig naar mensen

Los van of je introvert of extravert bent: je bent nieuwsgierig naar de mensen om je heen. Die nieuwsgierigheid komt voort uit empathie – een van de belangrijkste karaktereigenschappen van emotioneel intelligente mensen. Des te meer je geeft om anderen en wat ze doormaken, des te nieuwsgieriger je naar ze bent.

3. Je omarmt verandering

Je bent flexibel en past je continu aan je omgeving aan. Je weet dat angst voor verandering verlammend werkt en een bedreiging vormt voor succes en geluk. Je bent altijd op zoek naar verandering en als het zich aandient, maak je een plan van actie.

4. Je kent je sterke – en zwakke punten

Emotioneel intelligente mensen begrijpen emoties niet alleen; ze weten ook waar ze goed – en waar ze slecht in zijn. Ze weten ook wat ze triggert en wat ze nodig hebben om ergens in te slagen. Je weet hoe je je sterke punten moet inzetten en in je voordeel laat werken terwijl je voorkomt dat je zwakke punt je tegenhouden.

5. Je weet snel wat voor vlees je in de kuip hebt

Emotionele intelligentie komt voor een groot deel aan op sociaal bewustzijn. Je weet hoe je anderen moet lezen, wat ze bezighoudt en begrijpt waar ze doorheen gaan. Mensen zijn geen mysterie voor je en binnen no time weet je wat wat voor vlees je in de kuip hebt.

6. Je bent moeilijk te beledigen

Als je goed voor ogen hebt wie je bent, is het moeilijk voor iemand anders je op de kast te krijgen. Emotioneel intelligente mensen zijn zelfverzekerd en openminded, waardoor je een dikke huid hebt. Je hebt genoeg zelfspot en vindt het niet erg als mensen de draak met je steken omdat je mentaal de lijn tussen humor en vernedering kan zien.

7. Je kan fouten loslaten

Je laat je fouten los zonder ze te vergeten. Je houdt je fout op een veilige afstand, maar wel dichtbij genoeg om ervan te leren. Je weet precies waar de lijn ligt tussen in het verleden blijven hangen en herinneringen koesteren. Van je fouten probeer je verbeteringen te maken, waardoor je weer makkelijk overeind veert wanneer je valt.

8. Je koestert geen wrok

De negatieve emoties die komen kijken bij wrok werken zijn een soort stress-respons. Alleen al denken aan de gebeurtenis jaagt je lichaam in de vechten- of vluchtenmodus. Die modus is alleen handig als er sprake is van een daadwerkelijke dreiging – bij dreigingen uit het verleden pleeg je zo alleen maar roofbouw op je lichaam. Je houdt stress vast, en emotioneel intelligente mensen weten dat ze dat koste wat kost moeten vermijden. Je wrok loslaten geeft je niet alleen een beter gevoel, maar is ook beter voor je gezondheid.

9. Je neutraliseert giftige mensen

Met lastige mensen omgaan is frustrerend en vermoeiend. Emotioneel intelligente mensen houden hun interactie met dat soort energiezuigers strak door hun gevoelens onder controle te houden. Wanneer ze zo iemand moeten confronteren, kiezen ze de rationele weg. Ze staan woede en frustratie niet toe om nog meer chaos te veroorzaken. Zelfs wanneer de boel volledig dreigt te ontsporen, lukt het een emotioneel intelligent persoon om de ander met een korreltje zout te nemen om te voorkomen dat je in de put gesleurd wordt.

10. Je streeft niet naar perfectie

Emotioneel slimme mensen maken van perfectie geen doel omdat ze weten dat dat niet bestaat. Mensen zijn feilbaar. Wanneer perfectie je doel is, zal je altijd geplaagd worden door een stemmetje dat zegt dat je het niet goed genoeg doet en je gedemotiveerd maakt. Daardoor ben je alleen maar bezig met wat je niet hebt bereikt in plaats van verder te gaan en enthousiast te zijn over de toekomst.

11. Je gaat offline

Af en toe een break zorgt ervoor dat je stress onder controle houdt en staat je toe in het nu te leven. Wanneer je jezelf 24/7 bereikbaar stelt voor werk, stel je jezelf continu bloot aan stressfactoren. Af en toe even offline gaan geeft je mentaal en fysiek een break. Alleen al even niet je mail bekijken, verlaagt je stressniveau. Door moderne technologie rijst de verwachting dat we altijd maar bereikbaar zijn, waardoor het extreem lastig is om te genieten van een stress-vrij moment buiten werk wanneer er ieder moment een mailtje kan binnen ploppen die je weer aan werk doet denken.

12. Je beperkt je cafeïne-inname

Veel cafeïne tot je nemen zorgt voor de aanmaak van adrenaline, en adrenaline is de bron van de vlucht- of vechtmodus. Dit mechanisme zet je rationele denkvermogen op een zijspoor om sneller te handelen. Handig als je achterna wordt gezeten door een beer, maar niet wanneer je moet reageren op een bits berichtje. Wanneer je door cafeïne in zo’n staat van stress wordt gejaagd, nemen je emoties het van je over. Bovendien duurt het een paar uur voordat cafeïne weer uit je systeem is.

13. Je stopt negatieve gedachten over jezelf op tijd

Des te langer je zit te herkauwen op negatieve gedachtes, des te meer macht je ze geeft. Terwijl de meeste van onze gedachten niet meer zijn dat: slechts gedachten, geen feiten. Wanneer je het gevoel hebt dat iets áltijd of juist nooit gebeurt, is dat je breins natuurlijke manier om met dreigingen om te gaan (de frequentie van een gebeurtenis overdrijven). Emotioneel intelligentie mensen onderscheiden feiten van gedachten om de wereld positiever tegemoet te treden.

14. Je krijgt voldoende nachtrust

Slaap is enorm belangrijk om je emotionele intelligentie en stressniveau op peil te houden. Wanneer je slaapt, laadt je brein letterlijk weer op. Het schuifelt door de herinneringen van die dag en slaat ze op of neemt er afstand van zodat je de volgende dag weer opstaat met een fris hoofd. Mensen met een hoog EQ weten dat zelfcontrole, concentratie en geheugen allemaal afnemen als ze niet genoeg slapen – en maken van slapen dus een prioriteit.

15. Je laat niemand je plezier afnemen

Wanneer je plezier en tevredenheid afhangen van de mening van anderen, ben je niet meer de baas over je eigen geluk. Wanneer een emotioneel intelligent iemand zich goed voelt over wat ‘ie heeft gedaan, laat ze niemand anders dat gevoel van zich afnemen. Het is onmogelijk om de reacties van anderen te vermijden, maar je hoeft jezelf niet met anderen te vergelijken en kan andermans mening met een korreltje zout nemen. Jouw zelfwaarde komt van binnenuit – niet van wat anderen denken of doen.

Trainen

In tegenstelling tot IQ is je EQ kneedbaar. Je kan je hersenen trainen om nieuw emotioneel gedrag aan te meten, waardoor je de weg vrijmaakt om van dat gedrag een gewoonte te maken. Daardoor houdt je oude, soms destructieve gedrag uiteindelijk vanzelf op. Voor je het weet reageer je dan op je omgeving met emotionele intelligentie zonder dat je er zelfs maar over na hoeft te denken.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock