Familiegeheimen komen in elke familie voor. Zo ook in de familie van Dolores. Haar moeder en zwager hielden een groot geheim verborgen.



Dolores (38): “Op een dag kwam mijn zus overstuur bij me. Snikkend en hyperventilerend vertelde dat ze een gruwelijke ontdekking had gedaan. Ze had al een tijdje het vermoeden dat haar man vreemdging. Patrick ging de laatste tijd wel heel vaak naar rugby en vertoonde ontwijkend gedrag. Mijn zus besloot op onderzoek uit te gaan en ging spitten in zijn computer. Daar stuitte ze inderdaad op seksueel getinte mailtjes van zijn minnares. Pas toen ze goed naar het e-mailadres keek, zag ze dat de berichtjes afkomstig waren van onze eigen moeder! Dat móest een vergissing zijn, dacht mijn zus. Iemand had vast het emailadres van ma gehackt. Desondanks was ze furieus en had ze de laptop naar Patricks hoofd geslingerd toen hij thuiskwam. Vervolgens biechtte hij op dat hij inderdaad al maanden een relatie had met zijn schoonmoeder, die nog gewoon getrouwd was met onze vader.”

Onvergeeflijk

“Onze wereld stond op zijn kop: hoe kún je je dochter zoiets aandoen? We hadden op dat moment allebei een goede band met ma. Ze was een losbol, maar we konden met haar lachen en in onze jeugd had ze altijd alles voor ons over. De situatie was zo vernederend. Mijn zus raakte overspannen en ik kon amper nog functioneren. Onze moeder en Patrick zijn samen gevlucht, naar het schijnt zijn ze nog steeds samen. Ze wonen in België. Mijn moeder heeft nooit meer contact meer met ons gezocht, en dat hoeft ze ook niet te proberen. Het is nu meer dan 7 jaar geleden, maar wat mij betreft heeft ze iets onvergeeflijks gedaan. Ik kan begrijpen dat ze niet gelukkig was in haar huwelijk, mijn vader is een norse, chagrijnige man. Maar waarom moest ze nou net de man van mijn zus uitzoeken om mee vreemd te gaan? Het heeft lang geduurd voordat ik mensen het ware verhaal durfde te vertellen, ik schaamde me kapot voor mijn familie. Inmiddels zeg ik gewoon hoe het zit als het aan de orde komt. Mijn moeder verdient niet dat ik haar de hand boven het hoofd houd.”

Geheimenexpert

Volgens geheimenexpert Andreas Wismeijer heeft iedere familie geheimen. Dat hoeven niet altijd grote en duistere onderwerpen te zijn als incest of bastaardkinderen. Over zaken als een erfenis, drugsgebruik of overspel wordt binnen families ook vaak gezwegen. De onderwerpen zijn bovendien vaak leeftijdsafhankelijk. Een puber die zijn ouders niet vertelt dat hij weleens blowt. Of een bejaard echtpaar dat in alle talen zwijgt over de depressie van opa. Die familiegeheimen hebben een duidelijke functie: de familienaam beschermen. Want we doen allemaal weleens dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen of waarvan we vermoeden dat er negatieve reacties op komen. En dus houden we de details voor onszelf. Of in elk geval: binnen de familie. Zodat anderen denken dat we het prima voor elkaar hebben of dat we op zijn minst een heel normale familie zijn.

