“Als ik naar deze foto kijk, zie ik mijzelf niet als afwijkend”

Hoe je lichaam er ook uitziet, het is belangrijk om een positief zelfbeeld te hebben (zie video). Die boodschap wil de 23-jarige Michelle Elman delen met een foto waarop ze samen met een vriendin staat.

Michelle is niet altijd blij geweest met haar lichaam. Ze moest accepteren dat ze grote littekens had overgehouden aan 15 operaties om onder andere een hersentumor en een geperforeerde darm te behandelen. Haar zelfvertrouwen daalde flink toen ze op haar 11e veel aankwam, doordat ze na haar ziekenhuisopname lang niet mocht sporten. Op haar buik had ze ook nog eens een enorm litteken: “Het leek alsof ik een vetrol had.”

Averechts effect

In haar vroege tienerjaren voelde Michelle zich vaak de ‘dikke vriendin’, zo zegt ze zelf. Ze was degene die niet in de kleren van haar dunnere vriendinnen paste, of die niet mee kon shoppen in de normale winkels voor slanke meisjes. Maar op haar 15e realiseerde Michelle zich dat het averechts werkte om zich druk te maken over haar gewicht. Ze deed haar best om die negatieve gedachten naast zich neer te leggen en bleek daar een stuk gelukkiger door te worden. De slechte gedachten bleven langzaam maar zeker weg. Ze begon open over haar littekens te praten, wat ook veel hielp.

Foto

Inmiddels is ze al haar onzekerheden over haar lichaam kwijt. Toen een groep vriendinnen vroeg of Michelle het aandurfde om een duik te nemen in ijskoud water van een fjord, aarzelde ze dan ook geen moment. “Ik zei ‘Hell yeah!’ Vroeger had ik ook wel ja gezegd, maar met tegenzin. Ik zou geprobeerd hebben om mijn lichaam te verbergen tot het laatste moment. Ik had absoluut een shirt gedragen. En ik had sowieso geen foto’s gemaakt. Nu ben ik degene die als eerste z’n shirt uittrekt, en die voorstelt om foto’s te maken.”

Niet afwijkend

“Ik ken veel meiden, slank of met een maatje meer, die dit soort kansen zouden laten lopen”, schrijft ze. “Dat feit sterkt mij juist in mijn positiviteit over mijn lichaam. Laat je zwemkleding niet de reden zijn om niet deel te nemen aan leuke activiteiten.” Ze heeft ook een belangrijke boodschap aan andere meisjes: “Als je met de juiste mensen omgaat, zullen zij jou nooit het gevoel geven dat je de ‘dikke vriendin’ bent. Als ik naar deze foto kijk, zie ik mijzelf niet als de afwijkende. Ik zie alleen de herinnering en het plezier dat we hadden.”

