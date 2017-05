Geen zin in sex? 15 slaapkamersmoezen

Sex kan heel fijn en lekker zijn, maar soms heb je gewoon geen zin. En dan is een smoesje toch tactvoller dan ‘Laat me met rust!’ We vroegen vrouwen naar hun beste slaapkamersmoes.

“Als ik geen zin heb, zeg ik dat ik me bezweet en vies voel en eerst even wil douchen. Daar doe ik dan zo lang over dat ik zeker weet dat hij al slaapt als ik ben uitgedoucht.”

“Ik ga er even in mee om geen akelig mens te lijken en zeg dan sexy dat ik het bad voor hem zal laten vollopen. Daar wordt hij zo loom en doezelig van dat hij helemaal vergeet dat hij zin had om te vrijen.”

“O, wat jammer, ik heb net mijn nagels gelakt. Over een uurtje ben ik er helemaal klaar voor… Tegen die tijd is hij het allang vergeten.”

“Onze slaapkamer ligt naast het washok. Als ik geen zin heb om te sexen, zet ik op de terugweg van de badkamer stiekem de droger even aan. Die gaat dan na een minuut of wat piepen en ja, dan moet ik er toch echt even uit om hem af te zetten. Met nog even wat rommelen en treuzelen slaapt mijn man als ik terugkom.”

“Soms moet ik zogenaamd nog even wat werken als hij aan me begint te frutten en ik geen zin heb.”

“In de zomer kan het zomaar te heet zijn om te vrijen en in de winter te koud. En in de lente kan ik altijd terugvallen op hooikoorts om hem snotterig af te schrikken. Alleen voor de herfst heb ik nog niets.”

“Als ik echt niet in de stemming ben, ga ik met een gezichtsmasker op naar bed. Zo een die indroogt met barstjes. Alleen de oude handdoek op mijn kussen is al een afknapper voor hem.”

“Vaak weet ik al een paar uur van tevoren dat hij sex wil. Als ik geen zin heb, leg ik van tevoren stiekem een slapend kind in ons bed.”

“In ons nieuwe huis heb ik maanden getreuzeld met de gordijnen voor de slaapkamer. Ik kon zogenaamd niets vinden, maar in werkelijkheid was het een excuus om niet te hoeven vrijen.”

“De kat ligt er zo lekker bij, zullen we haar maar niet storen?”

“Ik zeg weleens dat ik vroege dienst heb om onder sex uit te komen als ik niet in de stemming ben. Ga ik er vroeg uit om een eind te gaan hardlopen, tegen de tijd dat ik klaar ben, is hij al naar zijn werk.”

“Melden dat ik volgens mij een koortslip krijg, is meestal afschrikwekkend genoeg voor hem om gewoon lekker te gaan slapen.”

“Het is wonderbaarlijk wat er bij het ontharen van je bikinilijn allemaal mis kan gaan. Soms kan ik er wel een week op terugvallen als ik geen zin heb om te vrijen. Het is nog zo schraal, hè?”

“Ik zeg dat ik te moe ben omdat ik naar de sportschool ben geweest, ook al heb ik daar alleen maar in de sauna op een bankje liggen stoven.”

“Hoewel ik al anderhalf jaar niet meer ongesteld word, hou ik de tampons in beeld om op terug te kunnen vallen als ik geen zin heb. Het is ook ‘heel onregelmatig’ op dit moment. Leve de menopauze!”

