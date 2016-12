Bewezen: je bent gelukkiger als je een zus hebt

Heb jij een zus, of misschien wel 2 of 3? Dan mag je in je handen knijpen. Volgens onderzoekers van de Ulster University zijn mensen met een zus(je) namelijk gelukkiger dan mensen zonder zus.

De onderzoekers bestudeerden 571 mensen. Ze vroegen onder meer hoe positief ze in het leven stonden en of ze mentale problemen hadden. Mensen met een zus bleken positiever en gelukkiger te zijn.

Gevoelens

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat er in een gezin met meerdere dochters vaker over gevoelens wordt gesproken en emoties sneller worden geuit. Met name op moeilijke momenten, zoals een scheiding of overlijden, heeft dit een positieve invloed. Ook zijn mensen met een zus minder angstig en hebben ze betere communicatieve vaardigheden.

Helaas gelden deze uitkomsten niet voor mensen met een broer, maar ook zij zijn natuurlijk onmisbaar.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK: Zussen Ariette (65) en Loes (75) vertellen over hun bijzondere band

Bron: BBC News. Beeld: iStock