9x waarom het helemaal niet erg is dat afvallen niet lukt

Nog maar een paar weken geleden nam jij je voor om nu écht die overtollige kilo’s kwijt te raken. Maar nu zit je tóch weer op de bank in plaats van in de sportschool en dronk je weer 2 wijntjes te veel op dat gezellige feestje. Is dat erg? Ach…

1. Je leeft maar één keer

En dan kun je maar beter spijt hebben van wat je wél hebt gedaan, dan van al het lekkers dat je hebt laten staan.

2. Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets

Dat zei Giacomo Casanova. Eh, wíe? Een 18e eeuwse avonturier uit Venetië. Nou, je kunt veel over hem zeggen (het bleek een enorme casanova) maar niet dat hij een saai leven heeft gehad.

3. Je hebt niet gefaald…

Je hebt zojuist wéér een manier gevonden die niet werkt. Hulde!

4. Ieder kilootje meer, is een kilootje meer om…

Cliché, cliché! (Maar wel waar.)

5. Het lukte de rest van je vriendinnenclub (en het land) ook niet

En gedeelde smart is halve smart, nietwaar?

6. Het is helemaal niet zo belangrijk

Want als dat wel zo was had je het al lang gedaan.

7. Als het wel gelukt was…

Dan was je favoriete spijkerbroek nu te groot. Dat wil je toch ook niet?

8. Je móet dat gebakje wel opeten

Want er is altijd wel iemand jarig. Ergens.

9. Het is nooit te laat om te veranderen

Dus je kunt best nog een jaartje wachten.

LEES OOK:

VIDEO: Zo geef je volgens spiritueel vlogger Manon een positieve draai aan je verwachtingen.

Beeld: iStock