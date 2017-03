8x zo herken je echte vriendschap

Mensen verschillen in wat ze vriendschap noemen. De één heeft meer behoefte aan vrienden en noemt iemand sneller een vriend. Een ander heeft aan 2 vrienden genoeg en noemt anderen eerder een kennis.

Wat zijn nu de kenmerken van een echte vriendin? Zo heeft Carola uit de video duidelijk een bijzondere vriendschap.

1. Leren jezelf te accepteren

Vaak ben je zelf je grootste criticus. Echte vrienden peppen je op als je down bent. Zij kunnen je vaak een beter gevoel over jezelf geven.

2. Zeggen wanneer we fout zitten

Iedereen maakt fouten. Als je door een vriend wordt gewezen op een misstap, dan kun je van echte vriendschap spreken. Een oppervlakkige kennis zal dat niet snel doen.

3. Er zijn

Het beste cadeau dat een vriendin kan geven, is oprechte aandacht. Dat betekent dus dat de smartphone in de tas blijft tijdens jullie gesprek.

4. Echt luisteren

Wanneer iemand bij een heftig gesprek steeds over zichzelf begint, dan voelt diegene niet als een echte vriend. Als je een evenwichtig gesprek met iemand kunt voeren, vergroot dat de kans op een sterkere band.

5. In voor- en tegenspoed

Je weet dat je een echte vriend hebt als diegene er niet alleen voor je is tijdens de pieken, maar ook tijdens de dalen.

6. Ook moeilijk nieuws vertellen

Wanneer een vriend bedrogen wordt, maar niets in de gaten heeft, is het erg moeilijk om dat nieuws te melden. Een echte vriend doet dit, ook al wil die persoon op dat moment het niet horen. Eerlijkheid is niet altijd makkelijk, maar wel belangrijk.

7. Vergevingsgezind zijn

Iedereen maakt wel eens een beoordelingsfout, maar echte vriendschappen zijn hiertegen bestand. Bij conflicten praten echte vrienden rechtstreeks met elkaar in plaats van te roddelen en de irritaties te laten oplopen.

8. Prioriteiten stellen

Kinderen, carrière, een relatie. Hoe ouder je wordt, hoe drukker je leven is. Maar echte vrienden maken tijd voor elkaar.

