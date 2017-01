Horoscoop: de Tweelingen bruist van de energie

Voor de Maagd wordt het een mooie periode, ze wordt namelijk verliefd! Niet alleen de Tweelingen bruist van de energie ook de Vissen staat te springen. Deze week staat voor de Waterman in het teken van een nieuw begin. Spannend!

Van 23 januari tot en met 29 januari 2017.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Deze week staat in het teken van een nieuw begin. Zelfs als er geen concrete verandering op de planning staat, dan voelt het toch alsof er een spannende tijd aanbreekt. Een opwindend idee. De Waterman kan dan ook niet wachten om te zien wat de toekomst haar zal brengen. Spannend!

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen barst van de energie. Ze is zeer doortastend en pakt door waar anderen afhaken. Dat levert bewondering op van alle mensen in de omgeving. Behalve dat dit natuurlijk een geweldig gevoel geeft, is het ook voor anderen fijn om te zien hoe sterk, moedig en ondernemend je kan zijn.

Ram

21-3 t/m 20-4

De intuïtie van de Ram werkt op volle toeren. Niemand hoeft je iets te vertellen of uit te leggen, want je voelt alles feilloos aan. Verwacht alleen niet dat iedereen het net als jij kan volgen of bijbenen. Misschien frustrerend voor je omgeving, maar dat is dan hun probleem.

Stier

21-4 t/m 20-5

Stieren die in april zijn geboren, kunnen hier en daar op tegenstand stuiten. Dat is helemaal niet erg, want daardoor worden sommige zaken juist meer de moeite waard om voor te knokken. Wie in mei jarig is, zal zien dat er juist heel veel goed gaat, zelfs zonder al te veel inspanning.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het is in de loop van deze week al te merken en het wordt alleen maar beter: de Tweelingen bruist van de energie. Ook het zelfvertrouwen is groter dan ooit. Dat zorgt voor steeds meer vrolijkheid en enthousiasme, en vanaf volgende week voelt het alsof je jouw leven weer op de rails hebt.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft doet er goed aan even niet de boventoon te voeren. Gelukkig zijn er altijd mensen die zichzelf graag horen praten. Blijf een beetje op de achtergrond. Dat schept meteen de gelegenheid om anderen te observeren en zo te kunnen nadenken over wat jezelf eigenlijk wilt zeggen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Deze week kan er een autoriteitsconflict ontstaan en de Leeuw is in die situatie niet van plan zich iets te laten vertellen. De meeste mensen zullen je uit de weg gaan, maar een aantal ook niet. Zeg of doe in dat geval geen dingen waar je achteraf spijt van krijgt. En probeer dingen los te laten.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd wordt verliefd, deze periode. Althans: die kans is aanwezig. Het is in dat geval alleen wel de vraag of jullie echt bij elkaar passen. Neem de tijd om te ontdekken hoe de ander in elkaar zit – dat kan sowieso geen kwaad als zo’n spannend, nieuw avontuur voor de deur staat.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Op zakelijk gebied komt er een mooie tijd aan voor de Weegschaal. Er is vooruitgang: op het werk, maar ook daarbuiten. Dat gaat overigens niet uitsluitend over geld. Juist wanneer ambities niet al te materialistisch zijn, zal er erkenning vanuit de omgeving volgen. En dat geld, dat komt daarna wel.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Er wordt veel van de Schorpioen gevraagd op sociaal gebied. Familie en vrienden verwachten bezoekjes, zelfs mensen die je gewoonlijk niet zou opzoeken. Normaal gesproken zou dat verzet opleveren, maar het gaat er deze week een stuk gemoedelijker aan toe dan anders. En inderdaad: ook socialer.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Vorige week was een drukke week en dat zal nu niet anders zijn. Maar in tegenstelling tot toen merkt de Boogschutter dat zij heus niet alles alleen hoeft te doen. Er wordt namelijk hulp aangeboden. En dat is niet alleen in praktische zin prettig, het is ook een blijk van waardering.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Dit is een gunstig moment om te studeren. Een Steenbok die een studie volgt, kan mooie resultaten behalen. Maar ook voor wie de schoolbanken ver achter zich heeft gelaten, kan het geen kwaad serieus te overwegen om zich eens verder te ontwikkelen. Wie weet wat het je oplevert!

Voorspellingen door astrologe Renée Maas.

De beste Lekker in je Vel-berichten gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Spiritueel vlogger Manon: ‘Qualitytime met jezelf. Belangrijk!’